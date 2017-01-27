Türkiye Bişkek'e hastane inşa ediyor

TİKA, Bişkek’te 52 yataklı modern bir hastane inşa ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 52 yataklı modern bir hastane inşa ediyor.



TİKA Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’a bir sözü olarak Bişkek’te "Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek Hastanesi" ismini taşıyacak modern bir hastane inşa edildiğini söyledi.



Rutbil, hastane inşaatının yüzde 40’ının tamamladığını, bu yılın sonunda hizmete hazır hale gelmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Projenin ülkede beğeni ve ilgi ile karşılandığını, hizmete girmesinin sabırsızlıkla beklendiğini dile getiren Rutbil, Türkiye ve Kırgızistan’ın ortak işleteceği hastanenin işletme koşullarını belirlemek için şubatta Türkiye’den bir heyetin geleceğini söyledi.



Kırgızistan’da sağlık sektörünün gelişmesine ivme kazandıracağı düşünülen hastanenin üstün özelliklere sahip modern bir hastane olacağını vurgulayan Rutbil, Türkiye’nin, inşaatı tamamlanmasının ardından hastaneye her türlü ekipman yardımı ile personele eğitim verilmesi gibi konuları da üstleneceğini dile getirdi.



Rutbil, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından Kırgızistan’a iki yıl önce bir ekip geldi. Bu ekip, ülkede sağlık alanındaki ihtiyaçları tespit ederek hangi alan ve branşlarda destek verilmesi gerektiğini belirledi. Buna göre, hastane gastroenteroloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi 6 bölümden oluşacak” ifadesini kullandı.



Bu ülkedeki sağlık sektörünün altyapısı, yüksek eğitimi, tecrübeli kadro ve geniş hizmet ağı ile sağlam ve güçlü olduğunu ifade eden Rutbil, “Ülkede sağlık altyapısı iyi durumda. Sağlam ve güçlü. Bütçe yetersizliği nedeniyle son teknolojik cihazların eksikliği görülüyor” diye konuştu.



Ülkede artan nüfus ve gelişen tıbbı teknolojiye ayak uydurmak için daha fazla hastaneye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rutbil, hastane tamamlandığında sağlık hizmetleri alanındaki sorunların çözümlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.



Bişkek'in batısında Çek gazeteci Julius Fuçik'in adını taşıyan parkın yanında 13 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek Hastanesi dört kattan oluşacak. Projede bahçe ve otoparkı da bulunan hastane 52 yatak kapasiteye sahip olacak.