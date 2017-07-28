"Türkiye-Belarus işadamları platformu" kuruluyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Minsk'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Minsk'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye-Belarus işadamları platformu" kurulmasına karar verildi.



Belarus'un başkenti Minsk'te, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına başkanlık eden Eroğlu, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve Başbakan Andrey Kobyakov ile görüştü.



Eroğlu, görüşmelerinin ardından Belarus'taki Türk iş dünyası temsilcileri ve DEİK İş Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.



Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasında, Minsk'te muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin kapsamlı ve yapıcı geçtiğini söyledi.



Eroğlu, "Belarus'ta kendi aranızdaki dayanışmayı artıracak, burada uzun yıllardır yaşayanların tecrübelerini aktarabileceği ve Belaruslu iş adamlarıyla bir araya gelebileceğiniz bir dernek ya da platform kurmalısınız. Bu Türkiye-Belarus ekonomik ve ticari ilişkileri ve iki ülke dostluğuna da katkı sağlayacaktır." dedi.



Eroğlu'nun sözleri üzerine, salondaki iş adamları "Türkiye-Belarus işadamları platformu" kurulmasını kararlaştırdı.



Söz konusu platformla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi.



Belarus Dışişleri Bakanı Makey ile Türkiye-Belarus KEK başkanlığını yürüten Eroğlu, Minsk'te düzenlenen toplantının ardından komisyon mutabakat zaptının yanı sıra ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında 3 anlaşma imzalamıştı.



Eroğlu, yarın Minsk'te Türk-Belarus İş Forumu'na katılacak, çeşitli görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.