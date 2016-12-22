Türkiye beka mücadelesi veriyor

Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde düzenlenen 114'üncü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren toplumun nabzını tuta tuta bugünlere geldiğini, bunu da istişareye verdiği önemle başardığını belirtti.



Bugün 79 milyon vatandaş adına salonda bir ve beraber olduklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Dün maalesef Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ı ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 yiğit evladımızı şehit verdik." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet ailelerine ve millete başsağlığı, gaziler için acil şifa temennisinde bulundu.



VİDEO İÇİN TIKLAYIN



"Türkiye artık karanlık tezgahlar kurarak, tuzaklar kurularak teslim alınacak bir ülke değildir. Türkiye artık şer odaklarının bölebilecekleri, ayrıştırabilecekleri bir ülke de değil." diye konuşan Yıldırım, "Bir ve beraber oldukça, Türkiye için kalbimiz heyecanla çarptıkça bizim hızımızı hiç kimse kesemez." ifadelerini kullandı.



"TERÖR TÜRKİYE'Yİ VESAYET ALTINA ALAMAYACAK"



Dünyanın baş belası terörün insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu anlatan Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet, Türkiye'yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.



"1923'TE O MESELE BİTMİŞTİR"



Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliği teklifi ile rejim değişiyor' iddialarıyla ilgili şunları söyledi:



"Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz."

Kaynak: AA