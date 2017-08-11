Türkiye bayrama 5 milyon 150 bin kurbanlıkla hazır

Türkiye'de kurbanlık şartlarına uygun 1 milyon 150 bin büyükbaş, 4 milyon küçükbaş bulunuyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de toplam 117 ruhsatlı hayvan pazarı ve 18 hayvan borsası olmak üzere, toplam 135 ruhsatlı hayvan satış noktası bulunuyor. Toplam 59 ilde hayvan pazarı, 15 ilde de hayvan borsası faaliyet gösteriyor.



Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de büyükbaş varlığı 14 milyon 222 bin 228, küçükbaş varlığı da 41 milyon 329 bin 232 olarak belirlendi.



Türkiye'de kurbanlık şartlarına uygun 1 milyon 150 bin büyükbaş, 4 milyon küçükbaş bulunuyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nda 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş kesimi gerçekleşti.



