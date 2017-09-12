'Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarını da koruyor'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "DEAŞ, PKK gibi örgütler Avrupa başkentlerinde de dolaşıyor. Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarını da koruyor." dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Herhalde aşırı grupların en çok duymak istediği sözlerden bir tanesi nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan laik demokratik bir hukuk devletine sahip olan Türkiye ile AB ilişkilerinin kopmasıdır. Dolayısıyla 'Türkiye ile AB müzakerelerini donduralım ya da askıya alalım' gibisinden her cümle bu aşırı gruplara verilmiş bir destek anlamına gelir, onlara enerji aktarmak anlamına gelir." dedi.



Bakan Çelik, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözleriyle ilgili, "Türkiye ne için kullanıyor bu silahları? Terörle mücadele için, DAEŞ ile PKK ile mücadele için kullanıyor. Bu cümlelerin dolaylı olarak gittiği yer Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmaktır." diye konuştu.



'ALMANYA'NIN VE AVRUPA'NIN DA GÜVENLİĞİNDE BİR ZAAF ORTAYA ÇIKARMAK DEMEK'



Çelik, Gabriel'in sözleriyle ilgili şunları söyledi:



"Artık DEAŞ, PKK gibi örgütler Avrupa başkentlerinde de dolaşıyor. Bakın şu unutulmasın. Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor. Ama aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini ve sınırlarını koruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir zaaf ortaya çıkarmak demek Almanya'nın ve Avrupa'nın da güvenliğinde bir zaaf ortaya çıkarmak demektir."