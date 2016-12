"Türkiye ayağa kalkmadan, bölgemiz ayağa kalkamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ayağa kalkmadan, bölgenin de medeniyetin de ayağa kalkmayacağını ve kalkamayacağının her vesileyle bir kez daha görüldüğünü ve anlaşıldığını vurgulayarak, "Üzerimizdeki yük, sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde, İnovalig Ödülleri'ni kazanan kişileri, kuruluşları, firmaları tebrik etti.



İlk yıl 460 firma, geçen yıl 488 firmanın katıldığı İnovalig'e bu yıl 761 firmanın başvurmasının önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Erdoğan, bu projeyle ülkeye çok ciddi bir fikri sermaye akışının sağlandığına inandığını söyledi.



Bu yıl başlayan İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi'nde yer alan 34 mentöre ve 44 firmaya başarı dileyen Erdoğan, 2023 Türkiye İnovasyon Stratejisi Çalışmasının eylem planının hazırlanmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu aktardı.



Erdoğan, gençlerin sahip çıkmadığı bir inovasyon hareketinin başarı şansı bulunmadığına dikkati çekerek, bu kapsamda yürütülen önemli bir proje olan İnovatim'e katılan öğrencilere, okul ve iş hayatlarında başarı temenni etti.



Görüşleri, değerlendirmeleri, teklifleri, eleştirileri, tecrübeleriyle Türkiye İnovasyon Haftası'nı zenginleştirenlere şükranlarını sunan Erdoğan, inovasyon konusuna verdikleri önem ve bu doğrultuda yürüttükleri faaliyetler için TİM yönetimini ve üyelerini kutladı. Erdoğan, sektörle akademi ve araştırma dünyası arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda önemli bir yeri olduğuna inandığı bu etkinliğin her geçen yıl daha da gelişerek sürmesini diledi.



İnsanlık tarihinin bir anlamda sürekli yeniliğin peşinde koşmanın, daha iyiyi, güzeli, faydalıyı aramanın tarihi olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu bakımdan inovasyon, insanlığın tarihiyle eşittir desek yeridir. Meseleye inancımız açısından baktığımızda, elbette mükemmel olan sadece yüce yaratıcıdır. İnsanın mücadelesi ise ona layık olabilme, ona yaklaşabilme mücadelesidir. Yaratmak elbette sadece Allah'a mahsustur. Bize düşen ise kendi kabiliyetimiz çerçevesinde çalışmak, elimizden gelen gayreti ortaya koymak ve en iyisini elde etmeyi ummaktır. Bu çerçevede insan kendisine çizilen sınırlar dahilinde sürekli bir arayış içindedir. İşte bu anlayışla İslam medeniyetinin 7. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren parlak döneminde her alanda bitmek bilmez bir iştiyakla araştırmalar yapılmış, ortaya çok önemli ürünler konmuştur. Bu çalışmalar insanlığın bugün sahip olduğu birikimin altyapısını oluşturuyor. Söylemek istediğim şudur; inovasyon, her ne kadar kavram olarak bize dışarıdan gelmiş olsa da içerdiği anlam itibarıyla kendi öz malımızdır, öz değerimizdir."



"KAT ETMEMİZ GEREKEN BÜYÜK BİR MESAFE BULUNDUĞU AÇIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yitik, kaybedildiği yerde aranır" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Madem ki medeniyetimizin öncü rolünü bu coğrafyada kaybettik, öyleyse bulmanın arayışlarına da buradan başlayacağız. Türkiye ayağa kalkmadan, bölgemizin de medeniyetimizin de ayağa kalkmayacağını, kalkamayacağını her vesileyle bir kez daha görüyoruz, anlıyoruz. Üzerimizdeki yük, sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. İnovatif, yenilikçi çalışmalar yürüten firmalarımız, TİM gibi çatı kuruluşlarımız, kamunun ilgili tüm birimleri tempolarını ve hedeflerini bu bilinçle sürekli ileriye taşımak mecburiyetindedirler. Türkiye'nin 2023 hedefleri ancak yenilikçi bir anlayışın üzerine inşa edilebilir. Her alanda büyük bir dönüşüm, değişim geçiren Türkiye'nin inovasyon konusunda da aynı performansı ortaya koyacağına inanıyorum. Bu konuda ümit verici gelişmeler görmekle birlikte, henüz kat etmemiz gereken büyük bir mesafenin bulunduğu açıktır. İnovasyon, hayatımızın bir parçası haline gelmezse, eğer bunu başaramazsak, işin asıl kaymağını başkalarına bırakıp sadece hamallığını yüklenmekten kurtulamayız. Emeğimizin asıl karşılığını ancak üretimi tasarımla, markayla bütünleştirdiğimizde alabiliriz."



Son dönemde kat edilen mesafenin hiç de küçümsenemeyecek seviyede olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Örneğin, 2001'de 76 bin olan Ar-Ge insan kaynağı sayımız, 2016 itibarıyla 224 bini geçti. Yine 2001'de yüzde 0,54 olan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılamız içindeki payı, 2016'da yıllık 20 milyar lirayı aşarak yüzde 1,06 seviyesine yükseldi. Yeterli değil. Hedef, yüzde 3. Bunu başarmamız lazım. 2002-2015 arasındaki yerli patent başvuru sayısı 37 bini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla imalat sanayindeki girişimlerin yüzde 55'i, hizmet sektörünün ise yüzde 47'si yenilikçi faaliyetler yürütür hale geldi. Küresel inovasyon endeksinde 128 ülke içinde 42. sıraya yükselmiş bulunuyoruz ama endüstriyel tasarım alt başlığında Çin, İtalya ve Kore ile birlikte ilk sırada bulunuyoruz. Tüm bu gelişmelerin olumlu neticelerini büyüyen ekonomimiz ve artan ticaret hacmimiz üzerinde görmeyi ümit ediyoruz. Türkiye İnovasyon Haftası'nı bu bakımdan geldiğimiz yerin ve hedeflerimizin muhasebesini yapmamıza vesile olacak bir etkinlik haline de dönüştürmeliyiz. Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda yapacağımız tüm çalışmalarda desteğimin yanınızda olduğunu bilmenizi özellikle istiyorum."



TÜRKİYE IMF'YE MUHTAÇ DEĞİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizde bizim IMF'ye borcumuz 22,5 milyar dolardı, Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. IMF sıfırlandı, hamdolsun Merkez Bankamız da artık çok daha güçlü bir şekilde ayakları üzerinde rahat rahat duruyor. Aradan 3,5 yıldan fazla zaman geçmiş, birileri hala 'IMF ile anlaşma yapın, borç alın, ekonomik ve siyasi bakımdan yeniden bu kurumun kontrolüne girin' diye bas bas bağırabiliyor. Bunlar vatana ihanet ediyorlar. Niye biz IMF'den borç alacağız ki? Bizim böyle bir derdimiz yok. Türkiye artık ayakları üzerinde duran bir ülkedir."

