Türkiye Avrupa'nın en ucuz 10. ülkesi oldu

2016 yılı satınalma sonuçlarına göre Avrupa'nın en pahalı ülkesi İsviçre, en ucuz ülkesi Makedonya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Satınalma Gücü Paritesi hesaplamaları, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülkeyi (Bosna-Hersek) kapsıyor.



Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 161 ile İsviçre, en düşük ülke ise 46 ile Makedonya oldu.



Türkiye’nin 2016 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu.

Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 60 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.



Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 107 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının %7 üzerinde olduğu görüldü.



