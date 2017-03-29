Türkiye, Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağı

Türkiye, geçen yıl 66,7 milyar avroluk ihracat, 78,01 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Avrupa Birliği'nin (AB) 5'inci büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Türkiye, geçen yıl 66,7 milyar avroluk ihracat, 78,01 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Avrupa Birliği'nin (AB) 5'inci büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 28 üyeden oluşan AB'nin ticaret verilerini yayımladı. İstatistiklere göre AB, 2016'da toplam 9 trilyon 591 milyar avroluk ticaret hacmine ulaştı.



Bu rakamın 4 trilyon 855 milyar avroluk kısmı ihracat, 4 trilyon 736 milyar avroluk kısmı ithalattan oluştu. Toplam ticaretin 3 trilyon 110 milyar avrosu AB ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirildi.



Türkiye ise geçen yıl AB ile 145 milyar avroya yakın ticaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin AB'ye ihracatı 2015'e göre yüzde 8,3 artarak 66,7 milyar avroya ulaşırken, ithalat yüzde 1,25 azalarak 78,01 milyar avro oldu.



Böylece Türkiye, 2016'da yaklaşık 145 milyar avroyla AB'nin en büyük 5'inci ticaret ortağı olmayı sürdürdü.



Sıralamada ilk sırayı 610 milyar avroluk ticaret hacmiyle ABD alırken, bunu 515 milyar avroyla Çin, 264 milyar avroyla İsviçre, 191 milyar avroyla Rusya izledi.