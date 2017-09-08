Türkiye Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzattı

TİKA ve Kızılay gibi Türk kuruluşları, Myanmar’daki şiddet olaylarının mağduru Arakanlı Müslümanlara tonlarca insani yardım yapıyor.

Türkiye, Myanmar’daki şiddet olaylarında mağdur olan ve bu ülkeden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım elini uzattı. Hem Myanmar’da bulunan hem de Bangladeş’teki kamplarda kalan Müslümanlara tonlarca gıda yardımı gönderildi.



Türkiye’nin Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımları, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılıyor.



En acil ihtiyaç olan gıda yardımına öncelik veren Türk yardım kuruluşları, hem Myanmar’daki saldırılarda mağdur konuma düşen ve bu ülkede kalan hem de Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıtımına başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefon görüşmesinden sonra Myanmar’daki Müslümanlara yardım için hazırlık yapan TİKA, bu ülkedeki Arakanlı Müslümanlara bin tonluk insani yardım gönderdi.



TİKA Bangladeş Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, yardımı Myanmar makamlarından gerekli izinlerin çıkmasından sonra hemen dağıtmaya başladıklarını söyledi.



“Myanmar’daki ofisimizde görevli arkadaşlarımız, yardım malzemelerini Arakan bölgesine ulaştırdı.” diyen Çetinkaya, ilk parti yardım malzemelerinin yerel imkanlarla temin edildiğini, yardım dağıtımının helikopterlerle yapılması amacıyla çeşitli imkanların araştırıldığını aktardı.



Myanmar ordusunun bölgedeki operasyonları sürdüğü için sivil helikopterlerin girişine izin verilmediğini belirten Çetinkaya, “Burada da Bangladeş hükümetinden aldığımız izinlerle ve onlarla iş birliği içinde mültecilere yardımda bulunmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.



BANGLADEŞ'TEKİ KAMPA İLK ETAPTA 55 TON



Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Kutupalong mülteci kampını ziyareti vesilesiyle ilk etapta 55 tonluk gıda yardımı hazırladıklarını söyledi.



Başta yağ, pirinç, şeker, mercimek gibi gıda maddelerinin yanı sıra kamptaki çocuklara dağıtılmak üzere oyuncaklar hazırladıklarını dile getiren Çetinkaya, bunların bir kısmının teslimatının yapıldığını, kalanının da birkaç gün içinde kamplara sevk edileceğini aktardı.



Çetinkaya, “Dağıtımı Bangladeş hükümeti ile sistematik şekilde yapmaya çalışıyoruz.” dedi.



TİKA’nın ayrıca Bangladeş için 2 milyon dolarlık bir proje paketinin bulunduğu bilgisini paylaşan Çetinkaya, şunları söyledi:



“Bu kapsamda sadece Arakanlılara değil, Bangladeş’te sık sık görülen selden etkilenen felaketzedelere yönelik insani yardımlarımız söz konusu. Kamplardan birtakım talepler geldi. Bunlar eğitime yönelik okul ihtiyacı ve sağlık ocağı gibi talepler. Bunların inşaatlarına başlamayı planlıyoruz. Diğer taraftan insani yardımlarımıza da devam edeceğiz.”



KIZILAY'DAN 2,5 MİLYON DOLARLIK YARDIM



Arakanlı Müslümanlara yardım sağlayan bir başka Türk kuruluşu olan Kızılay’ın Bangladeş’teki Delegasyon Başkanı Bora Tümer de Kızılay olarak Bangladeş’te bugüne kadar 2,5 milyon dolarlık yardımda bulunduklarını ve bu yardımların devam edeceğini belirtti.



Tümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Cox’s Bazar kenti yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong kampını ziyaret ettiği gün 2 bin koli gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.



Tümer, “Her bir koli, bir ailenin iki haftalık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Geçen hafta da burada kurban kestik. Kurban dağıtımına da başladık. 22 bin aileye kurban etlerimizi dağıtıyoruz.” diye konuştu.



Kurban etlerinin soğuk zincirle ülkenin batısından getirildiğini aktaran Tümer, bu çalışmayı Bangladeş Kızılayı ile ortak yaptıklarını bildirdi.



Kızılay’ın yardımlarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurgulayan Tümer, “Biz zaten 2012’den beri buradayız. Sürekli burada yardımlarda bulunuyoruz. Hem Arakanlı Müslümanlara hem de Bangladeş halkına yardımlarımız sürüyor.” dedi.



AFAD TECRÜBE PAYLAŞIMINA HAZIR



AFAD, özellikle Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalardan edindiği tecrübeyi paylaşmaya hazır.



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TİKA ve Kızılay gibi yurt dışında ofisleri bulunan bir teşkilat olmadıklarını belirterek, “AFAD olarak özellikle göçmenler konusundaki tecrübemizle Bangladeş hükümetine destek vermeye hazırız.” diye konuştu.



Kızılay’ın eski genel müdürü olduğunu hatırlatan Güllüoğlu, bu anlamda uluslararası teşkilatlar ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde katkı vermeye yoğunlaşabileceklerini ifade etti.



