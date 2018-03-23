Türkiye, Almanya'ya 2 Nota Verdi

Dışişleri Sözcüsü, Almanya'da camilere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "İki nota verdik, takipçisiyiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'da camilere yapılan saldırı nedeniyle Almanya'ya 2 nota verildiğini açıkladı.

YILBAŞINDAN BU YANA 28 SALDIRI OLDU

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ yaptığı açıklamada, sadece yılbaşından bu yana Almanya'da 28 camiye saldırı düzenlendiğini, 2017 yılının tamamında bu sayının 100 olduğunu belirtmişti.