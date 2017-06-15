Türkiye Afrika'daki kuraklığa kalıcı çözüm arıyor

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Demirer, kuraklıkla ilgili bir rapor yayımlamak istediklerini belirterek "BM nezdinde toplantı yapıp bunları dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyetiyle Doğu Afrika'daki kuraklık sorunuyla ilgili yerel makamlarla iş birliğini artırmak ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla Kenya'ya geldi.



Başkent Nairobi'de Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Willy Bett ile görüşen Demirer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika'daki kuraklıkla mücadelede İİT üyesi ülkelerle tecrübe ve imkanlarını birleştirerek bu ülkelerin plan ve projeleri çerçevesinde nasıl hareket edilebileceğini araştırdıklarını söyledi.



Somali, Güney Sudan, Etiyopya ve Kenya'nın kuraklığa karşı acil ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Demirer, "Türkiye de dahil bütün ülkelerde acil yardımlar noktasında çeşitli kurumlarımız var. TİKA ve Diyanet vasıtasıyla acil yardımlar noktasında harekete geçirdiğimiz pek çok sivil toplum örgütü de var ama biz burada şunu araştırıyoruz; Bu kuraklıklara cevap her zaman yiyecek veya acil insani yardım sağlayarak olmaz. Buna kalıcı çözüm bulmak lazım." diye konuştu.



TÜRKİYE KENYALILARIN YARDIMINA KOŞTU



Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Bett de Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür ederek "Ülke genelinde insanlarımızın ve hayvanlarımızın ölümüne sebep olan kuraklığa çözüm bulabilmek için uluslararası camiaya sesimizi yükseltip bağırmak zorunda kalırken siz doğrudan bize geldiniz." dedi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek de Afrika'da kuraklıkla mücadele kapsamında özellikle tarım alanında önemli projeler ürettiklerini anlattı.



Kenya'nın 23 farklı eyaletinde etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle hükümet, şubat ayında "ulusal afet" ilan etmiş ve ülke genelinde 3,7 milyondan fazla kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.