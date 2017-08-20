Türkiye 5G tartışması yaşamayacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 4,5G ihalesinde "teknoloji lisanslamak yerine spektrum ihalesi" yapıldığını belirtti.

Terzioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada 5G dolayısıyla birçok ülkede ihale tartışması yaşandığını anımsatarak, benzer tartışmaların Türkiye'de 4G ihale sürecinde gündeme geldiğini hatırlattı.



Söz konusu tartışmalar dolayısıyla BTK tarafından sisteme doğru bir müdahale yapıldığını dile getiren Terzioğlu, bu müdahale dolayısıyla "teknoloji lisanslamak yerine spektrum ihalesi"nin yapıldığını bildirdi.



Terzioğlu, BTK tarafından yapılan kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT Advanced Yetkilendirme İhalesi ile spektrumun her türlü teknolojide kullanılmasının önünün açıldığını ifade ederek, devrim niteliğindeki kararla ihalede aldıkları spektrumları, istedikleri teknolojide kullanabileceklerini söyledi.



Şu anda taşıyıcı-birleştirme teknolojisini kullandıklarını anlatan Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Değişik frekansları birleştirerek daha yüksek hızlara ulaşabiliyoruz. 5G'de aynı teknolojiyi kullanacağız. Sadece standartlar belirlendiğinde yeni anten teknolojileriyle mevcut yatırımımızı kullanabileceğiz. Dolayısıyla Türkiye'de de muhakkak yüksek gigahertz’li frekansların kullanılmasının önünü açacak bir frekans ihalesi olacaktır. Ama dünyanın yaşadığı bu tartışmaları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü BTK’nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihale, aldığımız frekansları sadece 4.5G’de değil 5G’de de kullanabilmemizin önünü açtı. Bu sayede bugün 5G’de yerli teknolojiler geliştirmek için çalışmalar yapabiliyoruz."



İngiltere'de 5G denemeleri yargıya taşınıyor



İngiltere'de bu yılın sonunda yapılması planlanan 5G ihalesine ilişkin "UK 3" isimli telekomünikasyon şirketi, İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcam'ın hazırladığı 5G ihale şartnamesinde rekabet çekinceleri olduğu gerekçesiyle İngiliz Yüksek Mahkemesine gideceğini açıkladı.



Söz konusu şirket,, BT ve Vodafone’un piyasadaki domine edici yapısının ihale şartnamesinde göz önünde bulundurulmasını istiyor.



Yüksek Mahkemeye dava açılması durumunda, İngiltere'de 2018 yılı başında yapılması planlanan 5G denemeleri gecikecek.