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10 Ağustos 2017 11:45 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2017 11:47

Türkiye 33. sıradaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.

Türkiye 33. sıradaki yerini korudu

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye geçen ay olduğu gibi 33. sırada yer aldı.

Brezilya, geçen ay Almanya'ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5'inciliğe yükseldi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.

Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra    Takımlar    Puan    Değişim
1    Brezilya    1604       +1
2    Almanya    1549        -1
3    Arjantin     1399         -
4    İsviçre    1329       +1
5    Polonya    1319       +1
6    Portekiz    1267        -2
7    Şili    1250        -
8    Kolombiya    1208        -
9    Belçika    1194      +1
10    Fransa    1157        -1

Etiketler: türkiyefifadünya sıralaması


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