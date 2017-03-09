Türkiye 26. sıraya düştü
FIFA dünya sıralamasında Türkiye, 2 basamak inerek 26'ncılığa geriledi. Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda değişim yaşanmadı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 2 sıra gerileyerek 26'ncılığa düştü.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi.
ARJANTİN'İN LİDERLİĞİ DEĞİŞMEDİ
Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.
SURİNAM 9 BASAMAK YÜKSELDİ
Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan'da açıklanacak.