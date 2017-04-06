Türkiye, Güney Kore ve İtalya'yı geçebilir

Küresel ekonominin gelecek dönemde büyük bir dönüşüm geçirmesi ve dünyanın en büyük ekonomilerinin yerlerini gelişen ekonomilere bırakması bekleniyor.

PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) "Küresel Ekonomi 2050 Yılına Kadar Nasıl Şekillenecek?" başlıklı raporundan derlenen bilgilere göre, ABD hariç, gelişmiş ekonomilerin yerlerini gelişen ekonomilere bırakması bekleniyor.



Rapora göre, 2050 yılına kadar gelişen ekonomilerin (E7), gelişmiş ekonomilere kıyasla (G8) en az iki kat daha hızlı büyüme kaydetmesi öngörülüyor.



2050 yılında dünyanın en büyük ilk 7 ekonomisinden 6'sını bugünün gelişen ekonomilerinin oluşturması, ilk sırada Çin, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ABD, dördüncü sırada ise Endonezya’nın olması bekleniyor.



Raporda satın alım gücü paritesine göre GSYH sıralamasında Türkiye’nin, 2030 yılında 12'nci sıraya yükselerek Güney Kore ve İtalya’yı geride bırakması, 2050 yılında ise Türkiye'nin, İngiltere’nin ardından 11'inci sıraya çıkarak Fransa’nın önüne geçmesi öngörülüyor.







Raporda ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2016-2020'de yüzde 3,2, 2021-2030'da yüzde 3,3, 2041-2050'de ise yüzde 2,5 büyümesi beklentisine yer verildi.



"TÜRKİYE GSYH SIRALAMASINDA 14'ÜNCÜ"



PricewaterhouseCoopers’ın Başekonomisti John Hawksworth, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek dönemde gelişen ekonomilerin teknoloji ve üretimde Batı ekonomilerini yakalayacağını belirterek, "Örneğin, Hindistan ve Endonezya gibi örneklere baktığımızda son derece olumlu bir demografi görüyoruz. Genç, aktif ve çalışan nüfusları var. Bu da ekonomilerinin büyümesini destekleyecektir." diye konuştu.



2030 ve 2050 yıllarına ilişkin yaptıkları tahminlerin kehanet değil, eldeki veri ve öngörülere dayandığını anlatan Hawksworth, Türkiye’nin, GSYH hesaplama yöntemlerine ilişki yapılan revizyonların ardından satın alım gücü paritesine göre GSYH sıralamasında 14'üncü olduğunu bildirdi.



Hawksworth, "Türkiye’nin sıralamada halihazırda üzerinde iki önemli ekonomi var; Güney Kore ve İtalya. Her ikisi de gelişmiş ekonomi. Artık Güney Kore’yi gelişen ekonomi olarak tanımlamıyoruz. Fakat her iki ekonominin de demografik durumları son derece kötü, hızla yaşlanan nüfusları ve düşük doğum oranları var. Bu da Türkiye’ye 2030 yılına kadar bu ülkelerin önüne geçme imkanı veriyor." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE, 2050'YE DOĞRU 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELEBİLİR"



John Hawksworth, Türkiye ekonomisinin 2050 yılına doğru dünyanın en büyük ekonomileri içerisinde 11'inci sıraya yükselebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Potansiyel olarak Türkiye (2050 yılına kadar) Fransa’nın önüne geçebilir. Tabii tüm bunlar Türkiye’nin potansiyelini kullanmasına bağlı. Türkiye’nin ekonomik büyümesi son derece olumlu ve güçlü bir girişimci kültürü var. Avrupa ve Asya arasındaki jeostratejik konumu da dahil olmak üzere çok sayıda güçlü yanı var."



Türkiye’nin, Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan piyasalarla uzun vadeli yatırımlar açısından değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Hawksworth, Türkiye'nin kısa vadeli meseleler ve Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan olumsuz etkilendiğini söyledi.



Hawksworth, yatırımcıların özellikle gelişen ekonomilerde daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olması, politik döngüler ve iniş çıkışların ötesine bakması gerektiğini vurguladı.