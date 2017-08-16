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16 Ağustos 2017 12:14 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2017 12:16

Türkiye, 17 yılda 164 bin 307 depremle sallandı

Türkiye, 2000 ile 2017 yılları arasında meydana gelen 164 bin 307 depremle adeta beşik gibi sallanırken, bu süre içinde 6 ve üzerindeki büyüklükte 13 deprem yaşandı.

Türkiye, 17 yılda 164 bin 307 depremle sallandı

Türkiye'de 114 yılda can ve mal kaybının yaşandığı 6 büyüklük ve üzerinde 66 deprem meydana gelirken, son 17 yılda 164 bin 307 depremle ülke adeta beşik gibi sallandı.

Dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem oldu.

Türkiye ve çevresinde ise 1903'ten bugüne kadar 6 ve üzeri büyüklükte 66, 7 ve üzerinde de 15 deprem yaşandı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 114 yıldaki en şiddetli sarsıntı olurken, bunu, 7.8 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi izledi.

Türkiye'de meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle:

Tarih                   Yer                        Büyüklük
29 Nisan 1903     Malazgirt (Muş)     6.7
9 Ağustos 1912     Mürefte (Tekirdağ)     7.3
4 Ekim 1914    Burdur     6.9
13 Eylül 1924    Horasan (Erzurum)    6.8
22 Ekim 1926    Kars- Ermenistan    6
31 Mart 1928    Torbalı (İzmir)    6.5
18 Mayıs 1929    Suşehri (Sivas)    6.1
7 Mayıs 1930     Türk-İran Sınırı    7.2
4 Ocak 1935    Erdek (Balıkesir)    6.4
19 nisan 1938     Kırşehir     6.6
22 Eylül 1939     Dikili (İzmir)    6.6
27 aralık 1939    Erzincan     7.9
23 Mayıs 1941    Muğla    6
15 Kasım 1942    Bigadiç (Balıkesir)     6.1
20 Aralık 1942    Tokat (Erbaa)    7
20 Haziran 1943    Hendek (Adapazarı)    6.6
27 Kasım 1943    Ladik (Samsun)    7.2
1 Şubat 1944    Gerede-Çerkeş (Bolu)    7.2
25 Haziran 1944    Gediz (Uşak)     6
6 Ekim 1944    Ayvalık (Balıkesir)    6.8
20 Mart 1945    Ceyhan-Misis (Adana)    6
23 Temmuz 1949    Karaburun (İzmir)    6.6
17 Ağustos 1949    Karlıova (Bingöl)    6.7
13 Ağustos 1951    Kurşunlu (Çankırı)    6.9
18 Mart 1953    Yenice (Çanakkale)    7.2
7 Ekim 1953     Kurşunlu (Çankırı)     6
16 Temmuz 1955    Söke-Balat (Aydın)    6.8
20 Şubat 1956    Eskişehir    6.4
25 Nisan 1957    Fethiye-Rodos (Muğla)    7.1
26 Mayıs 1957    Abant (Bolu)    7.1
23 Mayıs 1961    Fethiye-Rodos (Muğla)    6.3
18 Eylül 1963    Çınarcık (İstanbul)     6.3
14 Haziran 1964    Malatya    6
6 Ekim 1964    Manyas (Balıkesir)    7
19 Ağustos 1966    Varto (Muş)    6.9
22 Temmuz 1967    Mudurnu (Adapazarı)    6.8
3 Eylül 1968    Bartın (Zonguldak)    6.5
28 Mart 1970    Alaşehir (Manisa)    6.5
28 Mart 1970    Gediz (Kütahya)    7.2
22 Mayıs 1971    Bingöl    6.8
6 Eylül 1975    Lice (Diyarbakır)    6.6
24 Kasım 1976    Muradiye (Van)    7.5
5 Temmuz 1983    Biga (Çanakkale)    6.1
30 Ekim 1983    Erzurum-Kars    6.9
18 Eylül 1984    Balkaya (Erzurum)    6.4
7 Aralık 1988     Kars-Ermenistan    6.9
13 Mart 1992    Erzincan    6.8
15 Mart 1992    Pülümür (Tunceli)    5.8
6 Kasım 1992    Doğanbey (İzmir)    6
1 Ekim 1995    Dinar (Afyon)    6.1
27 Haziran 1998    Ceyhan (Adana)    6.2
17 Ağustos 1999    Gölcük (Kocaeli)    7.8
12 Kasım 1999    Düzce    7.5
6 Haziran 2000    Orta (Çankırı)    6.1
3 Şubat 2002    Çay-Sultandağı (Afyon)    6.4
27 Ocak 2003    Pülümür (Tunceli)    6.2
1 Mayıs 2003    Bingöl    6.4
8 Mart 2010    Başyurt-Karakoçan (Elazığ)    6.1
23 Ekim 2011    Van     7.2
10 Haziran 2012    Ölüdeniz açıkları (Akdeniz)    6
8 Ocak 2013    Kuzey Ege Denizi    6.2
15 Haziran 2013    Girit Adası-Akdeniz     6.0
28 Aralık 2013    Antalya Körfezi-Akdeniz    6.0
24 Mayıs 2014    Gökçeada açıkları-Ege Denizi    6.5
12 Haziran 2017    Karaburun açıkları-İzmir    6.2
21 Temmuz 2017     Gökova Körfezi-Akdeniz     6.6

17 YILDAKİ VERİLER

Türkiye ve yakın çevresinde 2000'de 3 bin 32, 2001'de 2 bin 563, 2002'de 3 bin 268, 2003'te 3 bin 925, 2004'te 5 bin 331, 2005'te 7 bin 595, 2006'da 4 bin 656, 2007'de 5 bin 834, 2008'de 8 bin 139, 2009'da 8 bin 783, 2010'da 11 bin 332, 2011'de 18 bin 40, 2012'de 20 bin 608, 2013'te 16 bin 317, 2014'te 14 bin 830, 2015'te 15 bin 407 ve 2016'da 13 bin 296 deprem meydana geldi.

Bu yılın ocak ayında 1.0 ile 5.3 arasında değişen 1351 deprem oldu. Buna göre, 17 yılda 164 bin 307 deprem kayıtlara geçti.

Etiketler: depremtürkiyeson 17 yıl


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