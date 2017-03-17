Türkistan, Türk Dünyası Kültür Başkentliğine hazırlanıyor

TÜRKSOY tarafından 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin destekleriyle çeşitli etkinliklere imza atılacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin destekleriyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkistan'ın 2016'da Azerbaycan'ın Şeki şehrinde gerçekleşen 34. Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey toplantısında üye ülkelerin kültür bakanlarının oybirliğiyle Kazakistan'ın Türkistan şehrinin, 2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiği anımsatıldı.



Açıklamada, Kazakistan, Türkistan ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin bu kapsamda çeşitli faaliyetlere imza atmak için hazırlıklara başladığı bildirildi.



Buna göre, 33 Türk ve akraba topluluğundan gelen öğrencileri bünyesinde barındıran Ahmet Yesevi Üniversitesince de Güney Kazakistan Eyaleti Valiliği işbirliğinde uluslararası "Türkistan ve Türkoloji" sempozyumu düzenlenecek.



21 Mart 2017'de Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleşecek sempozyuma 600'e yakın akademisyen katılmak için müracaatta bulundu. Sempozyuma 20 farklı ülkeden Türkolojiye gönül veren ünlü Türkologlar ile Türkiye, Kazakistan ve birçok ülkeden diplomatlar da katılacak.



Ayrıca 21 Mart Nevruz şenlikleriyle beraber açılışı yapılacak olan TÜRKSOY programı çerçevesinde müzik festivalleri, Orta Asya kültürünü yansıtan gösteriler, Türk dünyası kitap fuarı, kültür ve sanat şölenleri, paneller ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

TÜRKİSTAN VE ÇİMKENT'TE ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Güney Kazakistan Eyalet Valiliği, bölge halkının yapılacak faaliyetlere katılımını artırmak için söz konusu şenliklere günler kala faaliyetlerle ilgili bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek.



TÜRKSOY Türk dünyası kültür başkenti kapsamında yıl içerisinde Türkistan ve Çimkent şehirlerinde 40'tan fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Bu yılın sonuna doğru kapanış töreniyle birlikte TÜRKSOY 2018 Kültür başkenti seçilerek program sona erecek.