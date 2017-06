Türken Vakfından New York'ta iftar programı

Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türken Vakfı tarafından New York'un Manhattan bölgesinde iftar verildi.

İftara, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türken Vakfı Başkanı Behram Turan'ın yanı sıra akademi, Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri ve medya camiasından davetliler katıldı.



Yemeğin ardından konuşan Büyükelçi Sinirlioğlu, Türken Vakfının farklı uluslardan birçok Müslüman öğrenciyi iftar vesilesiyle bir araya getirdiğini söyledi.



Sinirlioğlu, vakfın ABD'deki Müslüman öğrenciler için önemli ve yararlı çalışmalar yaptığını belirterek, gösterdikleri çabadan dolayı vakıf çalışanlarına teşekkür etti.



Vakıf Başkanı Turan da iftar vesilesiyle New York'taki Müslüman toplulukları bir araya getirerek ağırlamaktan şeref duyduklarını dile getirdi.



Behram Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise vakıf faaliyetle ilgili bilgi verdi.



Gurbetteki Türk ve Müslüman öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yurt hizmeti verdiklerini anlatan Turan, ağırlıklı olarak New York, Washington DC, Boston ve Chicago'da sundukları bu hizmetleri ileride ABD'nin tümüne yaymayı plandıklarını söyledi.



Ayrıca Manhattan'da açılacak yurt projesinden bahseden Turan, yüzlerce öğrenciye yer sağlayacak binanın temellerinin eylül ayında atılacağını duyurdu.



Türken Vakfı Genel Sekreteri Haluk Gani ise Amerika'daki Müslüman topluluklardan temsilciler ve öğrencilerle gurbette iftar yapmanın insanı duygulandırdığını, onlarla özellikle ramazan ayında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfının ortak çalışmasıyla 2014 yılında ABD'de kurulan Türken Vakfı, Türkiye'den ve diğer ülkelerden Amerika'ya eğitim için gelen öğrencilerin ihtiyaç, barınma ve güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerine yardımcı olma görevini üstleniyor.