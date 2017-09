Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi

Türkiye, bu yılın 7 aylık döneminde 19 ülkeye 180 milyon dolarlık yumurta sattı.

Türkiye bu yılın 7 aylık döneminde 19 ülkeye 180 milyon dolarlık yumurta ihraç etti.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 23 ülkeye 289 bin ton yumurta satılarak karşılığında 289,4 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl en fazla ihracat 232,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 18,2 milyon dolarla Suriye, 12 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi.



Bu yılın 7 ayında ise 19 ülkeye 180 milyon dolar tutarında 171 bin ton yumurta ihraç edildi. Bu yıl da 154,8 milyon dolarla en fazla yumurta Irak'a satıldı. Irak'ı 5,5 milyon dolarla Azerbaycan, 3,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3,1'er milyon dolarla Suudi Arabistan ve Suriye, 2,6 milyon dolarla Katar takip etti. Türkiye'den bu dönemde Libya, Somali, İran, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Kazakistan, Sudan, Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Lübnan, Gürcistan ve Afganistan'a yumurta gönderildi.



Öte yandan Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye'de de konuya yönelik izleme süreci sürdürülüyor. Türkiye'de yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu madde tespit edilmedi.



"KALINTI İZLEME PLANI UYGULANIYOR"



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uyguladığı "Ulusal Kalıntı İzleme Planı" ile AB direktifine uygun olarak ürünlerde kalıntı araması yapıldığını belirterek, "Her yıl, belli sayıda örnek toplanarak yetkili laboratuvarlarda kalıntı analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz edilecek ilaç ya da bulaşanlar da yine bu plan kapsamında tanımlanmış durumda. Bakanlık, kümesteki tozdan dahi örnek alıp inceliyor." diye konuştu.



"PARAZİTLER BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞI İÇİN KULLANIMI ARTTI"



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı da fipronil maddesinin AB ve ABD dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kümes hayvanlarında bit mücadelesinde kullanıldığını aktardı. Parazitlerin, her ilaca olduğu gibi bu ilaca karşı da bağışıklık gösterdiğine işaret eden Vargı, "Parazitler bağışıklık kazandığı için her geçen yıl daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu da yumurtaya geçişe neden oldu ve skandal ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.