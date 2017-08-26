Türk Yıldızları Moskova semalarında

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği gösteride Türk Yıldızları, Ruslardan alkış aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi.



Özel misafir olarak Armiya 2017 (Ordu 2017) fuarına katılan Türk Yıldızları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gösteri uçuşu yaptı.



Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla Ruslardan alkış aldı.



Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.