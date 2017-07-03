Türk toplumu garanti altına alınmadan geri adım atılmayacak

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Türk toplumu garanti altına alınmadan Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacaktır. Bu konudaki pozisyonunu değiştirmeyecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin şunları kaydetti:



"Türk toplumu garanti altına alınmadan Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacaktır. Bu konudaki pozisyonunu değiştirmeyecektir. Haritalar ve toprak meselesi ise Türkiye'nin bu garantiler ve güvenlik konusundaki yaklaşımları çerçevesinde ele alınabilir. Burada Türkiye'nin bu tavrı, tarzı devam edecektir."



BAKANLARIN EYLEM PLANLARI HAZIR



Bakanlıkların, 180 günlük eylem planlarını hazırladığını ifade eden Kurtulmuş, "Bakanlıklar tek tek 180 günlük eylem planını şu anda verdiler. Bu eylem planları olgunlaşacak ve sonuçta hükümetin bir eylem planı ortaya çıkacaktır." dedi.



DİKKATLE İZLENMESİ GEREKEN BİR YÜRÜYÜŞTÜR



Kurtulmuş, CHP'nin yürüyüşüne ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Gönlümüz arzu ederdi ki bu yürüyüş FETÖ'ye, demokrasi düşmanlarına, eli kanlı terör örgütlerine karşı bir yürüyüş olsaydı. Ne yazık ki zamanlaması itibariyle birtakım terör örgütlerinin sahip çıkmasına müsait zemin oluşturması dolayısıyla da dikkatle izlenmesi gereken bir yürüyüştür. CHP'li yöneticilerin özellikle hassas davranmalarını istirham ediyoruz."