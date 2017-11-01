Türk takımları Avrupa sınavında

Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın 24 maç oynanacak.



C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00'de başlayacak maçta Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı konuk edecek. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, Avusturya'nın Salzburg ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Ligde 4. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:



21.00 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)



21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Astana (Kazakistan)



21.00 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



21.00 Partizan (Sırbistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)



21.00 Medipol Başakşehir - Hoffenheim (Almanya)



21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)



21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)



21.00 AEK (Yunanistan) - Milan (İtalya)



21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Atalanta (İtalya)



21.00 Olympique Lyon (Fransa) - Everton (İngiltere)



21.00 Kopenhag (Danimarka) - Zlin (Çekya)



21.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Sheriff (Moldova)



23.05 FCSB (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)



23.05 Viktoria Plzen (Çekya) - Lugano (İsviçre)



23.05 Arsenal (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)



23.05 Köln (Almanya) - BATE (Belarus)



23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)



23.05 Salzburg (Avusturya) - Atiker Konyaspor



23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Zorya (Ukrayna)



23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Östersunds (İsveç)



23.05 Vitesse (Hollanda) - Zulte Waregem (Belçika)



23.05 Lazio (İtalya) - Nice (Fransa)



23.05 Real Sociedad (İspanya) - Vardar (Makedonya)



23.05 Rosenborg (Norveç) - Zenit (Rusya)





