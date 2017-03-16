Türk STK'lar BM'de Hollanda'yı kınayan bildiri dağıttı

Bakan Kaya ve heyetine Hollanda'nın gösterdiği skandal tavrı kınayan Türkiye'den 116 STK'nın imzaladığı bildiri, aralarında Hollanda temsilcisinin bulunduğu BM üyesi ülke delegelerine dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler’de (BM) resmi temaslarda bulunan Türk kadın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve heyetine yönelik Hollanda’nın sergilediği skandal tavrı, BM üyesi delegelere dağıttıkları bildiri ile kınadı.



BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Kadının Statüsü Komisyonu 61. oturumu için New York'a gelen kadın STK temsilcileri, Bakan Kaya'ya gösterilen skandal tavrı kınayan 116 Türk STK'sının imzaladığı bir bildiriyi, BM Genel Kurulu'na katılan delegelere dağıttı.

HOLLANDA TEMSİLCİSİNE DE VERDİLER



Demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan haklarının sadece Avrupalılar için değil tüm dünya insanları için vazgeçilemez olduğunu ifade eden bildiri metni BM Genel Kurulu'nda, aralarında Hollanda Temsilcisi Michelle Hooyboer-Winklaar’ın da olduğu üye ülke delegelerine dağıtıldı.



Bildiride, "11 Mart 2017, Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları konusunda bir kez daha dibe vurduğunun tescillendiği bir tarih" olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nün hemen akabinde bir kadının, bir insanın, ülkesinin vatandaşları ile buluşmaya giden bir bakanın her türlü diplomasi kuralları hiçe sayılarak, cebren sınır dışı edilmesi; o ülkeye katkıda bulunan, çalışan, üreten insanlara şiddet uygulanması, coplanması Avrupa’nın değerleri olduğu iddia edilen demokrasi ve insan haklarının ayaklar altına alınmasını gözler önüne serdi."



STK'larının ortak bildirisinde şunlar kaydedildi:



"İlkel ortaçağ zihniyetinden 'aydınlanma' sürecine geçtiğini gururla söyleyen Avrupa’nın bu uygulama ile aslına rücu ettiğini görüyoruz. Dünyaya 'değer' ihraç ettiğini, başka ülkelere 'demokrasi' götürdüğünü iddia edenlerin maskesi düşmüştür."

"ARTIK AVRUPA'DA OLMAK DEMEK..."



Açıklamada ayrıca, Avrupa’da olmanın artık "Demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınması, çifte standarda maruz kalınması, resmi devlet görevlilerinin güvenliği tehdit edilirken teröristlerin baş tacı edilmesi ve uluslararası tüm anlaşma ve kadim teamüllerin hiçe sayılması" olduğu ifade edildi.



Tüm Avrupa’ya ve dünyaya, evrensel değerlerin hatırlatıldığı açıklamada, "demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan haklarının sadece Avrupalılar için değil tüm dünya insanları için olmazsa olmaz bir şart" olduğu belirtildi.



Açıklamada "Kıymetli Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın şahsında tüm ülkemizi hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor yeni, büyük ve güçlü Türkiye’nin bu onurlu yürüyüşünde yolundan dönmeyeceğini ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.