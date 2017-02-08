Türk sporcular 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'nı madalyasız kapattı

Kazakistan'da düzenlenen ve 57 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları sona erdi.

Almatı kentinde 29 Ocak tarihinde başlayan 28. Üniversiteler Kış Olimpiyatların kapanış töreni Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev'in katılımıyla Almatı Arena Spor Sarayı'nda gerçekleşti.



Konser ve dans gösterilerine sahne olan törenin sonunda olimpiyat meşalesi söndürülerek oyunların kapandığı ilan edildi.



Rusya, 12 ana branşın yer aldığı organizasyonda, 29'u altın, 27'si gümüş, 15'i bronz olmak üzere kazandığı 71 madalyayla oyunların en başarılı ülkesi oldu.



Kazakistan 11 altın, 8 gümüş, 17 bronz madalyayla 2'nci, Güney Kore ise 11 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalyayla 3'üncü sırayı aldı.



Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden sporcular, madalya kazanamadı.