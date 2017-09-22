Türk sporcu badmintonda çeyrek finalde

Milli badminton oyuncusu Emre Lale, olimpiyat elemeleri için puan veren Uluslararası Etiyopya Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Addis Ababa'daki Etiyopya Gençlik Spor Akademisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada ilk olarak Lüksemburglu rakibi Mattias Sonderskov'u setlerde 21-11 ve 21-10'luk skorlarla yenen Emre Lale, Etiyopyalı rakibini de 21-12 ve 21-10'luk skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Şampiyonada oynayan diğer milli oyuncu Muhammed Ali Kurt ise İsrailli seribaşı Misha Zilberman ile yaptığı karşılaşmayı kaybederek turnuvaya veda etti.



"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"



Karşılaşmaların ardından AA muhabirine konuşan Emre Lale, hedefinin turnuvada şampiyon olmak olduğunu belirterek, maçların kendisi için kolay geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Hindistan, Mısır, Ürdün, Lüksemburg, Zambiya, Etiyopya, Uganda, Cezayir, Meksika ve Sri Lanka'dan 85 sporcunun katıldığı turnuva, 24 Eylül'e kadar devam edecek.