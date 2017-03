Türk seçmene Bulgar blokajı

Bulgaristan'da aşırı milliyetçilerin "Türk seçmenin ülkelerinde oy kullanmasını" istemedikleri gerekçesiyle Bulgaristan'a açılan 3 sınır kapısında başlattıkları eylemler devam ediyor.

Bulgaristan'da aşırı milliyetçilerin "Türk seçmenin ülkelerinde oy kullanmasını" istemedikleri gerekçesiyle Bulgaristan'a açılan 3 sınır kapısında başlattıkları eylemler sürüyor.



Aşırı milliyetçi grubun Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki eylemleri nedeniyle oy kullanmak için İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ gibi illerden otobüsle yola çıkan Türk seçmenlerin, otobüslerin geçişine izin verilmeyişi nedeniyle Kapıkule'deki bekleyişleri Bulgaristan tarafına yaya olarak geçmesiyle bitti.



Yaya olarak Bulgaristan'a giriş yapanlar yakınları tarafından sınırın öte tarafından alınarak oy kullanacakları il ve ilçelere gitti.



Şu an Kapıkule'de geçiş için bekleyen Türk seçmen bulunmuyor.



İKİ TÜRK GAZETECİ DE BULGARİSTAN'DAN ÇIKARILDI



Eylemi izlemek üzere Bulgaristan'a geçmek isteyen 3 gazeteci Bulgar makamlarınca engellenmişti. Bulgaristan'a birkaç gün önce geçtikleri öğrenilen 2 Türk gazetecinin de Bulgaristan'dan eylemleri izledikleri sırada çıkarıldıkları öğrenildi.



Gazeteciler, sınırda bekleyen diğer meslektaşlarıyla bekleyişlerini sürdürüyor.



"BLOKAJ DEVAM EDİYOR"



Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırda aşırı Bulgar milliyetçilerin blokajının devam ettiğini söyledi.



Bulgar makamlarının blokajı kaldırmasını beklediklerini belirten Ergani, şunları kaydetti:



"Bulgar makamlarıyla temaslarımız devam ediyor. Gösteriyi düzenleyenler eylemin daha uzun süreceğini söylüyorlar. Ümit ediyoruz ki çok uzun sürmez, çünkü burası önemli bir geçiş noktası, Avrupa'nın en büyük sınır kapısı. Biz bu durumun bir an önce sonlandırılması için Bulgaristan makamlarının gerekli adımları atacağını düşünüyoruz ve bekliyoruz. Bulgar makamları sınırın açılacağını, kanunların bir şekilde uygulanacağını ifade ediyorlar, biz de bunu bekliyoruz. Seçim dolayısıyla hassasiyetler var. İnsanların gösteri hakları var. Bazen onu öne sürebiliyorlar ama bu yolun açılması yani uzun süreli kapalı tutulmasının mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Bu konudaki girişimlerimizi sürdürüyoruz."



"BAZI TACİZLER OLDUĞUNU DUYUYORUZ"



Başkonsolos Ergani, Türk vatandaşlarının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.



Yaya olarak geçiş yapanlara eylemci grubun ara ara tacizleri olduğunu ifade eden Ergani, "Bazı tacizler olduğunu duyuyoruz. Ama şu ana kadar önemli bir hadise yaşadığına dair kulağımıza bir şey gelmedi." dedi.



Ergani, meselenin tatsız bir hadise yaşanmadan ve çok geciktirilmeden çözüme kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.



Otobüslerin alınmadığı yönündeki soruya da Başkonsolos Ergani, şu yanıtı verdi:



"Biz bu meselenin herhangi bir tatsız hadise yaşanmadan çok geciktirmeden bir çözüme bağlanması beklentisi içerisindeyiz. Otobüsler geçemiyor. Bulgaristan vatandaşı olan soydaşlarımızın burada oy kullanmasını arzu etmeyen insanlar orada eylem yapıyor. Ama en temel haklarıdır, soydaşlarımızın. Soydaşlarımızın Bulgaristan'da layıkıyla siyasi temsilcilerinin olması önemli, tabii biz de bu hususu takip ediyoruz."