Türk savunma sanayisinden Asya-Pasifik çıkarması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 18 firma ve SSI ile Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na milli katılım sağlanacak.

Türk savunma sanayisi, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na milli katılım sağlayacak.



Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) savunma ve iç güvenlik tedarik pazarı kadar uluslararası savunma sanayisi üreticileri için de bir fırsat olan Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 6-9 Kasım'da Bangkok'ta gerçekleştirilecek.



İki yılda bir düzenlenen Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, dünyanın dört bir yanından karar vericilerin katılımıyla bu yıl çok daha kapsamlı olacak.



ASEAN bölgesine yönelik satışlarını artırma amacı güden savunma sanayisi şirketleri için fuar, büyük önem taşıyor. Fuara bu yıl 50 ülkeden 400'den fazla savunma sanayisi şirketi katılacak.



Fuara, 59 ülkeden aralarında karar alıcıların da olduğu 13 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.



Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, ihracat ve iş birliği olanaklarını artırmak isteyen Türk savunma sanayisi açısından da büyük önem taşıyor.



Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 18 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlanacak.



Fuarda, Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları ASELSAN, BMC, FNSS, Güçlü Makina, Karel, Katmerciler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Nero Endüstri, Nurol Makine, Otokar, REPKEN, Roketsan, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, SİMSOFT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Tek Can Grup (AKSA Run Flat) ve TİMSAN boy gösterecek.



Fuarda, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde başarıyla kullanılan Atak helikopteri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming makinaları, roket ve füzeler ile öne çıkan çok sayıda milli ürün tanıtılacak.



Uluslararası katılımın yoğun olacağı fuarda, Tayland başta olmak üzere, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam heyetleri ile ikili görüşmeler yapılması planlanıyor.