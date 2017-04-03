Türk savunma sanayisi Brezilya'da boy gösterecek

Türk savunma sanayisi, Güney Amerika bölgesinin en büyük fuarı LAAD'a milli katılım gösterecek. Fuarda, SSM koordinatörlüğünde 12 firma katılacak.

Türk savunma sanayisi, Güney Amerika bölgesinin en büyük fuarı Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (LAAD) milli katılım gösterecek.



Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan açıklamaya göre, 4-7 Nisan tarihlerinde Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek fuara, müsteşarlık koordinatörlüğünde 12 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılacak.



Bu kapsamda, fuarda, ASELSAN, BMC, Katmerci̇ler, MKEK, NERO Endüstri, Nurol Teknoloji, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, SDT, TUSAŞ ve TAIS SHIPYARDS, savunma sanayisine yönelik kabiliyetlerini sergileyecek.



Fuarda, ROKETSAN'ın Cirit, L-UMTAS ve OMTAS sistemlerinin kara platformlarına entegrasyonu, Cirit, L-UMTAS, SOM ve TEBER sistemlerinin hava platformlarına entegrasyonu; ASELSAN'ın Tank Modernizasyon Projesine yönelik elektronik ve silah sistemleri, IFF ve ESM sistemleri, sınır gözetleme sistemleri, seyrüsefer sistemleri; TUSAŞ'ın Atak Helikopteri ve Anka Sistemi, STM'nin MİLGEM tasarım kabiliyetlerinin ön plana çıkarılması planlanıyor.



Fuara, 600’ün üzerinde firmanın, 195 resmi delegasyonun, 90 ülkeden 40 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.



30 ülkenin milli katılım göstereceği fuarda, öncelikli olarak bölge ülkelerinden Brezilya, Kolombiya, Şili, Peru, Meksika ile Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden ise Katar, Botsvana, Nijerya, Tunus ile görüşmeler yapılması öngörülüyor.