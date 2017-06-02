Türk ressamlardan Bulgaristan’da "Evrensel Buluşma Sergisi"

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe kentinde, 35 Türk ressamın tabloları "2. Evrensel Buluşma Sergisi"nde Bulgar sanatseverlerle buluştu.

Serginin organizatörü Ressam Rafiye Karaca, Filibe’nin Belediye Başkanlığı Sarayı'nda yapılan serginin açılış törenindeki konuşmasında, 35 Türk sanatçıdan oluşan heyetin eserleriyle Bulgaristan’a gelerek iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini pekiştirdiğini söyledi.



Serginin temelinde yatan "evrensel dostluğun" geçen sene Bulgaristan’ın Hasköy kentinde açılan ilk sergiyle başlatıldığına işaret eden Karaca, “Amacımız, bu şekilde Türkiye’nin güzel sanatlar dalındaki başarılarını tüm dünyayı gezerek tanıtmaktır.” dedi.



Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, açılışta yaptığı konuşmada, Filibe’nin “ressamlar şehri” olarak tanındığına değinerek, “Sanatın dili evrenseldir. Dünyadaki ve bölgemizdeki durumu dikkate alırsak serginin teması da son derece güzel seçilmiş. Bu sergi Türkiye ile Bulgaristan arasında bir dostluk köprüsü kuruyor.” ifadelerini kullandı.



Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Türkiye ile Bulgaristan arasında sıcak iletişim bağı sağladığını dile getirdi.



Serginin açılışına katılan yerel yönetim temsilcileri ve sanatseverler, daha sonra Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyona katıldı.



Sergi 15 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.