Türk Petrol Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik

Sınırları belirlenmiş bir saha içinde petrol arama hakkı için ruhsat verilmesi kararlaştırılan başvuru sahiplerinin, yatırım teminatı ve zarar ziyan teminatı bildirme süresi 30 güne çıkarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınırları belirlenmiş bir saha içinde petrol arama hakkı için ruhsat verilmesi kararlaştırılan başvuru sahipleri, yatırım teminatı ve zarar ziyan teminatını 30 gün içinde kuruma bildirecek.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Yönetmelikle petrol arama hakkı ruhsatı için yapılacak ilk başvuru ve petrol hakkı sahibinin araştırma izni, arama ve işletme ruhsat başvurusu veya mevcut ruhsatına ilişkin yapacağı başvurularda verilecek bilgi ve belgelerde bazı değişikliklere gidildi.



Buna göre, müracaatı uygun bulunarak ruhsat verilmesi kararlaştırılan başvuru sahibinin kuruma yapacağı yatırım teminatı ve zarar ziyan teminatı bildirimi için daha önce 15 gün olan süre 30 güne çıkarıldı. Yatırım teminatı ve zarar ziyan teminatının belirtilen sürede verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda, başvuru sahibi talebinden vazgeçmiş sayılacak. Genel Müdürlük aynı ruhsatı, varsa bir sonraki sırada yer alan başvuru sahibine teklif edebilecek. Bakanlar Kurulunun yetkisine giren yerlerdeki başvurularda da aynı süreç işletilecek.



AZAMİ SÜRE 20 YIL



Petrol işletme ruhsatı, sahanın rezerv, ekonomik ömür, üretim programı, verilecek iş ve yatırım programı dikkate alınarak azami 20 yıla kadar verilebilecek. 20 yıldan az süre tanınması durumunda, petrol arama hakkı sahibi tarafından yeterli rezerv, üretim ve yatırım programının sunulmasıyla geri kalan süre talebi yeniden değerlendirilecek.



Aynı rezerv alanının birden fazla ruhsatta yer alması veya ihtilaf olması durumunda, öncelikle ruhsat sahiplerinin aralarında anlaşması beklenecek. Alanın ruhsatlardaki uzanımının belirlenmesi, tarafların üzerinde uzlaşacağı uzman bir kuruluş tarafından yapılarak, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde rezervin paylaşımı gerçekleştirilecek. İhtilafın giderilemediği durumlarda Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde ihtilafın çözümü sürecine gidilecek.



KUYU OPERASYONUNA BAŞLAMA SÜRECİ



Petrol arama hakkı sahibi olan şirketler, açacakları veya yeniden giriş yapacakları her kuyu için operasyonların başlamasından en geç 10 iş günü öncesinden, sondaj programını kuruma gönderecek. Sondaja ancak Genel Müdürlüğün yazılı izni alındıktan sonra başlanacak. Sondaja başlanacağına ilişkin bildirim, en az 5 iş günü öncesinden kuruma gönderilecek.



EPDK KARARI



Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kurul kararına göre, sayaç bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen doğalgaz dağıtım lisansı sahiplerinin söz konusu bedellerle ilgili olarak abonelere iade etmeleri gereken miktarların hesaplanmasına ilişkin usullerde değişiklik yapılmayacak.