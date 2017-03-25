Türk milletvekiline Avrupa Konseyi'nden önemli görev

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlayacak.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlamak için görevlendirildi.



AK Parti MKYK Üyesi de olan Günay, Fransa'da dün düzenlenen Avrupa Konseyi Sosyal İşler, Kamu Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil etti.



Toplantıda artan gelir adaletsizliğinin toplumsal bütünleşmeye yönelik tehditleri, istihdam, sermaye ve büyüme konularında görüş alışverişleri yapılması, büyük kent merkezlerinde hava kalitesi ve dizel emisyonları, Avrupa'da artan terör tehditleri ışığında nükleer güvenlik gibi konular ele alındı.



Toplantıda Günay'a, hem teknolojik ve çevre açısından hem de nükleer terör açısından güvenlik konularını bir raporda birleştirmesi görevi verildi. Hem nükleer santral olan yerlerde araştırma yapacak hem de nükleer konusu ile ilgili uluslararası kurumlarla görüşmeler yapacak Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlayacak.



"NÜKLEER SANTRAL HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"



Günay, nükleer tesislerin, enerji açığını kapamak için birçok ülkede alternatif enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirterek, nükleer tesislerin enerji arzında günün bir gerçeği durumunda bulunduğunu vurguladı.



Nükleer santrallerin uluslararası teknolojik ve güvenlik standartlarında tesis edilmesinin ve çalıştırılmasının önemine değinen Günay, "Avrupa Konseyi değerleri ve uluslararası standartlar çerçevesinde bazı nükleer tesisleri güvenlik, halk sağlığı, çevreye etkisi açısından ele alacağım. Nükleer santraller sadece bir ülke sınırlarında yaşayanları değil komşu ülkeleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle çalışmamızda 'sınır aşan çevresel etki değerlendirmesi sözleşmesi' de önemli bir boyut olacaktır." diye konuştu.



"TÜRKİYE DIŞA DÖNÜK BİR ÜLKE"



Günay, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası arenada daha etkili ve görünür bir rol üstlendiğini kaydetti. Türkiye'nin daha önce uygulanan dış politikalar gereği içe kapanık göründüğünü anlatan Günay, şunları söyledi:



"Türkiye, üzerindeki bu algıyı yıkarak uluslararası konular ile yakından ilgilenen, çözümler üreten, çözümlere destek olan bir ülke haline gelmiş durumda. Ben de ülkemizi uluslararası anlamda temsil etmekten tabii ki gurur duyuyorum. Burada gündemde yer alan konular ile alakalı görüşlerimizi dile getiriyoruz. Önemli bilgi paylaşımları ve istişareler yapılıyor. Ülkemize döndüğümüzde bunları ilgililer ile birlikte değerlendiriyor ve atacağımız adımları belirliyoruz."