Türk milletinin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ davalarında sanıkların ifadeleriyle ilgili, "Türk milletinin, mahkeme heyetinin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar, reddediyorlar." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye Noterler Birliğinin Söğütözü'ndeki genel merkezinde gerçekleştirilen 46. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.



Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirtti.



Bir ülkenin insanlarının mücadele etmekten vazgeçtiği zaman bir vatanları, dalgalanan bayrakları ve devletleri olamayacağına işaret eden Bozdağ, tüm terör örgütlerine Türk milletinin şerefli evlatlarının gerekli cevabı vereceğini vurguladı.



Bozdağ, tarih boyunca Türkiye'ye ve Türk milletine dönük pek çok terör saldırıları olduğunu hatırlatarak, Türk milletinin ve Türkiye'nin varlığını sonsuza kadar devam ettireceğini dile getirdi.



"Alfabede neredeyse terör örgütlerinin isimlerini sayarken harf kalmadı" diyen Bozdağ, Türkiye'nin eş zamanlı 10 terör örgütüyle mücadele eden tek ülke olduğunu bildirdi.



"EL ALTINDAN SİLAHLARI VERİYORLAR"



Terör örgütlerinin tamamının taşeron olduğuna dikkati çeken Bozdağ, bu terör örgütlerinin başka ülkelere, güçlere, hesaplara hizmet ettiğini belirtti.



Hiçbir terör örgütünün kendi başına ayakta kalmasının mümkün olmadığının altını çizen Bozdağ, DEAŞ'ın bir proje terör örgütü olduğunu söyledi. Bozdağ, "Bu projeyi ortaya koyanlar, Ortadoğu'daki planlarını tahakkuk ettirene kadar bir yandan bu terör örgütüyle mücadele etmek için koalisyonlar kuruyorlar, öte yandan da el altından silahları veriyorlar. Kes bakalım o silahları 'DEAŞ' diye bir terör örgütü kalacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.



Bozdağ, herkesin perdenin önünde terörle mücadele ettiğini söylediğini ancak perdenin arkasında başka işlerin çevrildiğine vurgu yaptı.



DEAŞ'la, diğer terör örgütleriyle samimi mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bozdağ, samimi mücadelenin her zaman sürdürüleceğini belirtti.



Avrupa'nın, Türkiye aleyhine eylem yapanları baş tacı ettiğini, Türkiye'de bomba patlatanlara kucak açtığını aktaran Bozdağ, Avrupa'da Türkiye'ye ihanet edenlerin iltifat gördüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:



"Darbeyi yapan alçakların hepsine kucaklarını açtılar. Avrupa'nın bilumum ülkeleri, Amerikası ve her birisi kucaklarını açtılar bunları ağırlıyorlar. Türkiye'ye zarar verdikleri, Türkiye'nin itibarını yok ettikleri, Türkiye'ye çok şey kaybettirdikleri için ağırlıyorlar. Bunlar ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin terörle, teröristlerle, teröre ve teröristlere destek verenlerle mücadelesi terör bitene kadar devam edecektir. Hiç kimse terörle mücadelede bir gevşeme beklememelidir. Türkiye devleti, terör örgütleriyle destekçileri kimler olursa olsun, bütün o arkasındaki güçlere rağmen baş edecek güç ve kudrete, kapasiteye sahiptir. Bu zaman alacaktır ama eninde sonunda bunları tek tek bulup yok etmek de bizim namus ve şeref borcumuzdur."



"SOSYAL MEDYAYI KAPLIYORLAR"



Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ve beraberindeki askerlerin zor şartlar altında Kato Dağı'nda terör örgütünün inlerine girdiğini belirten Bozdağ, şehitlerin ve ihanetin hesabının sorulduğunu vurguladı.



Sosyal medyada yer alan bilgilere karşı uyarılarda bulunan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Sosyal medyada gezen bilgilerin emin olun büyük bir kısmı algı operasyonudur. Gerçek bilgileri doğru kaynaktan alırsanız orada sorun yok. Çok güçlü bir şekilde terör örgütleri, onların sempatizanları sosyal medyayı kaplıyorlar, yalan bir haberi gerçek gibi koyuyorlar. Herkesin yüreğini hoplatan bir yaklaşım geliştirmeye vesile oluyorlar. Sonra siz onun yalan olduğunu ortaya koyuyorsunuz ama o yalanın, yalan olduğunu duyan da çok az kişi oluyor. Herkesin, sosyal medyadaki terör örgütlerinin gücü konusunda dikkatli olmasında büyük fayda olduğunu, kirli ve yanlış bilgilerle doğru kararlar alamayacağımızın altını çizmekte fayda görüyorum."



"TÜRK MİLLETİNİN AKLIYLA ALAY EDERCESİNE İNKAR EDİYORLAR"



Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ davalarında sanıkların ifadeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:



"Akıncı Üssü'nde fotoğrafı, görüntüsü, her şey var. 'O ben değilim' diyor. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen talimat veriyor, 'Her şeyi reddedeceksiniz, inkar edeceksiniz.' Güneşin varlığı inkar edilebilir mi, görüyoruz hepimiz. İnkar ediyorlar. Türk milletinin, mahkeme heyetinin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar, reddediyorlar."