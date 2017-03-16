Türk milletine karşı yapılmış bir saygısızlıktır

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Almanya ve Avusturya ile başlayan, son olarak Hollanda'da görülen antidemokratik uygulamalar bakanlar ve büyükelçimizin gıyabında Türk milletine karşı yapılmış birer saygısızlıktır." dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına ilişkin, "Antidemokratik uygulamalar bakanlar ve büyükelçimizin gıyabında Türk milletine karşı yapılmış birer saygısızlıktır." ifadesini kullandı.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya Hollanda tarafından uygulanan, fikir özgürlükleriyle bağdaşmayan tavrı kınadığını bildirdi.



Türkiye'nin anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması sürecine girdiği son günlerde Almanya ve Avusturya ile başlayan ve son olarak hafta sonu Hollanda’da yaşanan antidemokratik uygulamaların, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik ve diplomatik partneri olan Türk iş dünyasını derin kaygıya düşürdüğünü belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Hollanda devletinin, demokratik seçimlerle kendi halkının büyük çoğunluğunun desteğini alarak görevini ifa eden bakanlarımıza uyguladığı tavır hiçbir diplomatik teamüle uymadığı gibi uluslararası anlaşmalara da aykırıdır. Almanya ve Avusturya ile başlayan, son olarak Hollanda'da görülen antidemokratik uygulamalar bakanlar ve büyükelçimizin gıyabında Türk milletine karşı yapılmış birer saygısızlıktır. Bu tavır, ekonomik paydaş olan bir devlete yakışmadığı gibi bizim tarafımızdan tamamen art niyetli olarak görülmektedir."



Avrupa basınında özellikle Bild, Stern, Der Spiegel ve Blick gibi yayınlar tarafından hem Türkiye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında son dönemde artarak devam eden bir algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Doğan, "5 milyon Türk’ün yaşadığı Avrupa ülkelerine bu süreçte seçim çalışmaları için seyahat gerçekleştiren bakanlarımıza karşı alınan antidemokratik tavrı şiddetle kınıyoruz. Avrupa basınının yapmış olduğu gerçek dışı haberleri de son derece kaygı verici buluyor; yapılanın basın ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan art niyetli bir tavır olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.