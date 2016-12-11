"Türk Milleti bu kanı yerde bırakmayacak"

İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler için İstanbul Emniyeti Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve yöneticiler ile çok sayıda Emniyet mensubu katıldı.



“TÜRK MİLLETİ BU KANI YERDE BIRAKMAYACAK"



İçişleri Bakanı Soylu törende yaptığı konuşmada, "Vefa da Kadir de Adem de İlker de Hasan da bütün şehitlerimiz bilsin; o insanlıktan çıkmış alçaklara şunu söylüyoruz; yarından tezi yok Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır, karada, havada, denizde, nerede olursa olsun... Hangi güce sığınmışlarsa sığınsınlar, Türk milleti bu kanı yerde bırakmayacaktır. Maliyeti ne olursa olsun bu hesap görülecektir." dedi.



“TETİKÇİ OLMAKTAN BAŞKA VASFINIZ VAR MI?"



İçişleri Bakanı Soylu teröristlere yönelik olarak da, "Kırk yıldır, bu ülkeyi terörle uğraştıranlar ve onların destekçilerine soruyorum: Bir takım karanlık odakların, Batılı karanlık ortaklarınızın uşağı, maşası ve tetikçisi olmaktan başka bir vasfınız var mı, Geberip gittiğinizde, arkanızdan ağlayacak, hayır dua edecek kimse var mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA