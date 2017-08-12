Türk malı otomobili her il yapmak istiyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türk malı otomobili her il yapmak istiyor. Aslında bu bizim için bir şeref" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.



Tüm kurumların birlikte çalışması durumunda birçok zorluğun kolayca aşılabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız yerli otomobille ilgili Türkiye'deki babayiğitleri arıyordu. Bunlarla görüşmenin son aşamasına geldik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla yapmış olduğumuz çalışmada yarın belli bir noktaya gelmiş olacağız. Ondan sonra yatırımcıları, Cumhurbaşkanımıza takdim ettikten sonra özel sektörümüz kararını verecek. Tabii Türk malı otomobili her il yapmak istiyor. Aslında bu bizim için bir şeref. Aksaray'da bu illerden birisi. Bu kapsamda altyapı Aksaray'da var mı var, kültür var mı var. İnşallah son noktaya geldiğimizde hep beraber yatırımcı grubuna gidip Aksaray'ın avantajlarını anlatırız."



Aksaray Valisi Aykut Pekmez de okulun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere önemli işgücü kazandıracağına dikkati çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.