Türk lirasına destek kampanyası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk lirasına destek kampanyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, Türk lirasına destek kampanyasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, insanımızın elinde olan, ister banka hesabı, isterse yastık altında olan dolarları, dövizi, Türk lirasına çevirmesiyle ilgili talebe, kamuoyundan çok ciddi destek geldi. Bu desteğin artarak devam etmesini talep ediyoruz." dedi.



Müezzinoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezinde düzenlenen "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uygulamaları, İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Durum" paneli ile "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlanması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.



Törende konuşan Müezzinoğlu, Türkiye'nin genç nüfusunun büyük zenginlik olduğunu, bu genç nüfusu nitelikli iş gücüne dönüştürebilmek gerektiğini söyledi.



Mesleki yeterliliğin önemine değinen Müezzinoğlu, iş başı eğitim, mesleki yeterlilik, meslek edindirme kursları, istihdam, genç işsizlerin iş hayatına katılması ve kadın istihdamıyla ilgili desteklerin, Bakanlığın önümüzdeki dönemde yoğun çalışılması gereken konu başlıkları olduğunu kaydetti.



- "KAYIT DIŞILIKTAN 60 MİLYAR LİRA KAYBIMIZ VAR"



Başbakan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararları paylaştığını anımsatan Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak istihdama katkı sağlayacak destekleri vereceklerini aktardı.



Kayıt dışılık konusuna değinen Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak sorunumuz, kayıt dışılıkla, kayıtlı olan arasındaki rekabet dengesinin zayıflamasıdır. Bugün için kayıt dışılığı yüzde 52'lerden yüzde 33'lere indirmiş iktidar dönemi var arkamızda. Baktığımızda henüz daha üçte bir kayıt dışında. Kayıt dışılığı bir puan düşürmeyi başardığımız zaman, karşılığında yaklaşık 2 milyarlık liralık bir kamu geliri elde ederek, kaybımızı telafi etmiş oluyoruz. Her bir puan yaklaşık 2 milyar olduğuna göre, kayıt dışımızı yüzde 30 kabul ettiğimizde, yaklaşık 60 milyar lira bir kaybımız var kayıt dışılıktan. Bu yalnız devlet olarak kaybımız. Kayıtlı için kaybı nedir? Rekabet gücü zayıflıyor, maliyetleri yüksek. Dolayısıyla kayıt dışılıkta bir taraftan devlete vermesi gerekenleri vermezken, diğer tarafta devlete verenleri de zora ve sıkıntıya düşürerek rekabet gücünü zayıflatarak, onun daha güçlü yatırım yapma öz güvenini zedeleyerek bir negatif sonuca etki ediyor. Önümüzdeki dönemde kayıt dışıyla olan mücadelemizi, çok daha güçlü, dinamik vermemiz gerektiğini düşünüyorum."



- KIDEM TAZMİNATI



Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara değinen Müezzinoğlu, "Bugün için kıdem tazminatı fonu, esasında bizim iş dünyasıyla ilgili. Çalışanla çalıştıran arasında, işverenle işçi arasında huzurun, güvenin çok daha iyi noktaya gelebilmesi adına, hakların işverende veya hakların sendika tarafından korunduğu bir yapıdan ziyade, hakların yasal olarak hukukunun korunduğu, onun güvencede olduğu bir adreste toplanmasında yarar var." diye konuştu.



Mehmet Müezzinoğlu, işverenin, yarın karşısına hangi koşulda ne çıkacağını bilmediği bir süreci yaşadığını belirterek, şunları söyledi:



"Yani bu yıl herhangi bir iş sektörü zora girdiğinde, 'Benim 100 çalışanım var. Bu 100 çalışanımın, ortalama 10 yıllık kıdem tazminatı mevcut' diyor, sıkıntısını dile getiriyor. Diğer taraftan zorda olan işverenin çalışanı da, 'Acaba kıdem tazminatımı alacak mıyım?' diyor. Birçok belirsizliği yaşıyoruz. Diğer taraftan da şu anda çalışanlarımızın yüzde 80'i kıdem tazminatından istifade edemiyor. Böyle bir sürecin gitmesine izin vermek, doğru ve vicdani değil. Önümüzdeki dönemde, kıdem tazminatı fonuyla ilgili de paydaşlarımızla yeni bir yol haritası ve birlikte ortak bir yapının kurulmasını arzu ediyoruz."



- TÜRK LİRASINA DESTEK KAMPANYASI



Türk lirasına destek kampanyasına ilişkin soru üzerine, Bakan Müezzinoğlu, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı, insanımızın elinde olan, ister banka hesabı, isterse yastık altında olan dolarları, dövizi, Türk lirasına çevirmesiyle ilgili talebe, kamuoyundan çok ciddi destek geldi. Bu desteğin artarak devam etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



"Bu millet mücadeleyi yönlü başarabilen bir millet." diyen Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bu mücadelenin bir yönü de döviz ve dolar üzerinden farklı spekülasyonları oluşturarak, ülke ekonomisini ve milletin milli menfaatini, zedeleyecek, kapalı kapılar arkasında alınan kararları bozma gibi bir feraseti var. Bu feraseti gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu, kapalı kapılar arkasındaki, bazen bu kredi notuyla, bazen de bu döviz ve öncelikle dolar üzerinden yapılan bazı spekülatif hareketlere karşı, milletçe bir milli duruştur. Bu milli duruşa, imkanı olan ve bu anlamda birikimi olan tüm vatandaşlarımız destek veriyor, vermeye de devam edecektir. Milletimize teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlanması İşbirliği Protokolü, Bakan Müezzinoğlu ile ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan tarafından imzalandı.