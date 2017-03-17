Türk lirası Merkez Bankasının adımları ile güçleniyor

TCMB piyasa beklentilerine paralel politika faizini sabit tutarken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını 75 baz puan artırarak sıkılaştırıcı tavrını sürdürdü ve TL'yi destekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentilerine paralel politika faizini sabit tutarken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını 75 baz puan artırarak sıkılaştırıcı tavrını sürdürdü ve TL'yi destekledi.



TCMB'nin GLP faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e yükseltmesi, fonlama konusunda bankanın esnekliğini artırdı. TCMB'nin kullanacağı ağırlıklara göre artık fonlama tarafında daha geniş bir pencereye sahip olduğu görülürken, devam eden TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri de Türk lirasının döviz kurları karşısında cazip hale gelmesini sağlıyor.



TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde dolar faizini bugün yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına çekmesinin ardından atılan bu adımla 18 Ocak'tan beri devam eden ihalelerin etkinliği ve yurt dışı piyasalara göre cazibesi korunmuş oldu.



TCMB'nin 10 Ocak'tan bu yana devam eden sıkı para politikası ile kurlardaki oynaklık önemli ölçüde azalırken, fonlama sepetinde GLP fonlamasının devam etmesi durumunda, bugünkü kararların etkisinin yarından itibaren görülmesi bekleniyor. GLP faiz oranındaki artış, TCMB'nin fonlama maliyetini gerekli gördüğü günlerde yüzde 11,75 seviyelerine yaklaştırabileceği ve TL'nin cazibesini artırabileceği anlamına da geliyor.



Kararın ardından, bu beklentilerle düşüşe geçen dolar/TL, 3,6332 ile 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine kadar gerilerken, analistler teknik açıdan kısa vadeli yeni hedeflerin 3,60 ve 3,55 seviyeleri olacağını kaydediyor.



"TCMB, TL’DE AÇIĞA SATIŞLARI TERSE ÇEVİRMEDEKİ BAŞARISINI DEVAM ETTİREBİLECEK"



AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin GLP faiz oranında artış ile gerekli durumlar için kendine ilave parasal sıkılaşma alanı yarattığını kaydederek, TL’deki olumlu seyir devam ederse ortalama fonlama maliyetinin mevcut seviyede kalacağını, tersi durumda ise yeni GLP faiz oranına doğru kademeli artacağını dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'nin bundan sonraki günlerde TCMB fonlama dağılımına göre hareket edeceğini belirten Bürümcekçi, "Sıkılaştırmanın devam etmesi durumunda dolar/TL'nin 3,60'ın altına inebileceğini düşünüyorum, ancak ağırlıklı fonlama maliyetinde düşüş görülürse 3,70'in üzeri gündeme gelebilir. Bununla bilikte dolar/TL'nin 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 3,7180 seviyesinin altında kaldığı sürece pozitif görünümün devam edebileceğini düşünüyorum." dedi.



Deniz Özel ve Yatırım Grubu Yönetmeni Orkun Gödek de bugünkü TCMB’nin kararında, ağırlıklı katalizörün Fed sonrası oluşacağı tahmin edilen iyimser ortam olduğunu belirterek, "Buradan hareketle TCMB’nin de kapsamlı bir adım atmaktan ziyade enflasyon görünümünde gelecek vade içerisinde oluşacak muhtemel bozulmaya yönelik GLP üzerinden önlem almaya çalıştığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.



Böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yukarı yönde itilerek gereken durumlarda TL’de sıkılaşma sağlanacağını ve 10 Ocak sonrasında atılan adımlarla olduğu gibi TL’de açığa satışları terse çevirmedeki başarısını devam ettirebileceğini dile getirdi.