Türk lirası dış ticarete "adını yazdırdı"

Türk lirası ile ihracat, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artarak 7,5 milyar dolara, ithalat yüzde 24,7 artarak 8,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve talimatıyla başlatılan dış ticarette Türk lirası kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar olumlu sonuç vermeye devam ediyor.



Dış ticarette ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat 77,4 milyar doları, ithalat 108,3 milyar doları aştı. Söz konusu dönemde ihracattaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, ithalattaki artış oranı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Türk lirası kullanımı ihracatta yüzde 102 artışla 3 milyar 688 milyon 73 bin dolardan 7 milyar 456 milyon 905 bin dolara yükseldi.



Aynı dönemde ihracatta kullanılan dolar tutarı yüzde 0,1 artışla 30,9 milyar dolara, avro tutarı ise 34 milyar 458 milyon dolardan yüzde 5,3 artarak yaklaşık 36 milyar 271 milyon dolara çıktı. İhracatta kullanım tutarı en çok artan para birimi Türk lirası olarak kayıtlara geçti.



Geçen yıl ocak-haziran dönemindeki toplam ihracat içinde Türk lirasının payı yüzde 5,1 iken bu yılın aynı döneminde oran yüzde 9,7'ye kadar yükseldi.



İTHALATTA KULLANIM YÜZDE 34,7 ARTTI



İthalatta Türk lirası kullanımı ise bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 8 milyar 561 milyon doları aştı. Söz konusu dönemde ithalatta avro kullanımı yaklaşık yüzde 1,9 azalırken dolar kullanımı yüzde 12,4 artış gösterdi.



Geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 99,7 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6,9'una denk gelen kısmı Türk lirası ile gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,9'una karşılık gelen ithalat Türk lirasıyla yapıldı.



Söz konusu dönemde toplam dış ticaret içinde Türk lirasının payı ise yüzde 6,2'den yüzde 8,6'ya yükseldi ve tutarı 16 milyar doları aştı.



Türkiye'nin 2016 ve 2017 yıllarında ocak-haziran dönemine ilişkin avro, dolar ve Türk lirası cinsinden ihracat ve ithalat tutarları (bin dolar) şöyle:



