Türk kozmetiğine İngiliz ilgisi

Türkiye'nin 2012-2016 döneminde İngiltere'ye yönelik ihracat tutarı parfümde 40 kat artışla 107 bin dolardan 4,3 milyon dolara, dudak bakım ürünü ve rujlarda 68 kat artışla 75 bin dolardan 5,1 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin 5 yılda kozmetik ürün ihracatı dikkat çekici oranlarda artış gösterdi.



Buna göre, dudak bakım ürünü ve ruj ihracatı tutarı 2012 yılında 12,2 milyon dolarken, geçen yıl itibarıyla yüzde 193 artışla 36 milyon dolara yaklaştı. Aynı dönemde söz konusu ürünlerin ithalatı ise yüzde 70 artarak 29 milyon dolar olarak gerçekleşti. Parfüm ihracatı tutarı 2012 yılında 25,4 milyon dolarken, yüzde 28 artarak 2016'da 32,6 milyon dolara dayandı. Parfüm ithalatı tutarı ise son 5 yılda yüzde 30 artışla 40,4 milyon dolar oldu.



Söz konusu dönemde allık ihracatında tutar 2012 yılında 3,8 milyon dolarken aradan geçen 5 yılda bu rakam yüzde 58 artarak 6 milyon dolara yaklaştı. Allık ithalatı ise aynı dönemde yüzde 55 artarak 5,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'nin 2012-2016 döneminde İngiltere'ye yönelik ihracat tutarı parfümde 40 kat artarak 107 bin dolardan 4,3 milyon dolara yükseldi. Dudak bakım ürünü ve rujlarda bu tutar söz konusu dönemde 68 kat artarak 75 bin dolardan 5,1 milyon dolara ulaştı.



İngiltere'nin Türkiye'den aldığı allıkların faturası ise 2012'de 7 bin dolarken, geçen yıl 1,3 milyon dolara çıktı.



Öte yandan Türkiye söz konusu süre zarfında en çok parfümü Fransa'dan, dudak bakım ürünü ve ruju Fransa ve Polonya'dan, en çok allığı ise İtalya'dan aldı.



İngiltere'ye yönelik 5 yıllık ihracat tutarları (dolar) şöyle:



