Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı

Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’na boya şişeleri atıldı.

Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve avlusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.



Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.



Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.



Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.