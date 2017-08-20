Türk kökenli siyasetçi hapis cezası aldı

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Türk siyasetçiyi mahkemeye verdi.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle Türk kökenli siyasetçi Bekir Sipahi'yi mahkemeye vererek 30 gün hapis cezası almasına yol açtı. Duisburg Anakent Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi Sipahi, yaptığı açıklamada, her fırsatta Türkiye'ye basın ve sosyal medya özgürlüklerini kısıtladığı iftirası atan Özdemir'e, geçen yıl 1915 olaylarını meclis gündemine taşımasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini belirterek Özdemir'in karşıt fikirlere tahammül edemediğini bu davranışıyla gösterdiğini ifade etti.