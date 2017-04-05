Türk Kızılayının Irak'taki yardım faaliyetleri

Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları (THY), Musul'un doğusundaki Hasan Şam Çadır Kampı'nda da 700 aileye gıda ve giysi yardımından bulundu.

Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Erbil kentinde otistik çocuklara oyuncak paketi ile Musul'un doğusundaki çadır kamplarda kalan yüzlerce aileye gıda ve giysi yardımında bulundu.



TÜRK KIZILAYININ IRAK'TAKİ YARDIM FAALİYETLERİ



Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "THY ve Türk Kızılayının ortak yardımıyla Erbil kentindeki 500 otistik çocuğa oyuncak paketi dağıttık." dedi.



Musul'daki çatışmalardan kaçan sivilleri de unutmadıklarını belirten Yılmaz, "Musul'un doğusundaki Hasan Şam Çadır Kampı'nda da 700 aileye gıda ve giysi yardımı yaptık." diye konuştu.



Yılmaz, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana Türk Kızılayının ara vermeksizin evlerinden olan sivillere yardım eli uzattığını vurguladı.



Türk Kızılayı, Irak'taki faaliyetleri çerçevesinde ülke genelinde 51 noktaya yardım ulaştırıyor.