Türk Kızılayının hedefi 100 bin kurban hissesi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda hedeflerinin yurt içi ve yurt dışında 100 bin kurban hissesi toplamak olduğunu belirtti.

Kınık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının her yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da "Kızılay Kurban Modeli" ile vekalet sahipleri adına kurban kesimi gerçekleştireceğini söyledi.



Üç kıtadaki 31 ülkede yardıma muhtaçların her zaman yanlarında olduklarını belirten Kınık, hem yurt içinde hem de yurt dışında Kurban Bayramı bereketi yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını aktardı.



Kınık, Türk Kızılayının geçen yıl 31 bin vekalet sahibinin kurbanını yurt dışında kestiğini hatırlatarak, "Kurban Bayramı'nda Kızılayın bu yılki hisse hedefi yurt içi ve yurt dışında 100 bin hissedir. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz çalışmalarla 40 bine yakın kurban hissesi toplama ve vekaletle kesip vatandaşa ulaştırma hedefimiz var. Yurt dışında ise 31 ülkede 60 bin kurban hissesi hedefliyoruz." diye konuştu.



Kurban Bayramı'nın kendileri için bir fırsat olduğunu dile getiren Kınık, şunları kaydetti:



"Kurbanın Kızılay için şöyle bir anlamı da var; yurt içinde 'Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün' sloganıyla başlattığımız özgün bir model var. Et ve Süt Kurumu ile kesilen kurbanların bir konserveye dönüştürülerek 18 aylık raf ömrüyle muhtaç insanlara dağıtılmasını ön görüyoruz. Yurt dışında seçtiğimiz ülkeler ise özellikle kıtlık, kuraklık ve savaş nedeniyle ihtiyaç sahibi coğrafyalar. Bu bölgelerde gönüllülerimiz kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar."