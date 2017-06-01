Türk Kızılayı'ndan yetimhane ziyareti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin İdlib kırsalında yetimler için kurulan kampı ziyaret ederek çocuklara hediyeler dağıttı.

Kınık, Türk Kızılayı ekipleriyle ziyaret ve incelemeler için gittiği Suriye'de, İdlib kırsalındaki Zemzem Yetimhanesi'ni ziyaret etti.



Yaklaşık 2 yıl önce kurulan 2 bin Suriyeli çocuğun barındığı yetimhanenin girişinde, buranın sakinleri tarafından karşılanan Kınık, bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocuklara oyuncak, çikolata ve çeşitli hediyeler dağıtan Kınık, yaptığı ev ziyaretlerinde de ailelerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zemzem Yetimhanesi'nin, Türk Kızılayının İdlib kırsalında desteklediği 12 yetimhaneden birisi olduğunu belirtti.



Suriye'de 7'nci yılına giren savaş nedeniyle ülkede 1 milyonu aşkın yetimin olduğunu vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:



"Maalesef bu çocukların pek çoğu koruma altında değil. Yine Suriyeli çocukların bir kısmı seyahatleri sırasında kaçırıldı. Avrupa'da bir Interpol şefi 'Avrupa'ya geçmiş olan 10 bin çocuğun nerede olduğunu bilmiyoruz' ifadelerini kullanmıştı. Özellikle yetimlerin, dulların, engellilerin ve yaşlıların korunma altına alınması çok önemli. Biz Türk Kızılayı olarak 2 bin 800 aileye, bunun 7 bini çocuk ve gerisi dul toplam 9 bin kişiye düzenli olarak gıda, kıyafet, temizlik malzemesi, barınma desteği ve koruma sağlıyoruz."



Kınık, yetimhanede her çocuğun ailesiyle ayrı konutta kaldığını belirterek, bu kişileri düzenli ziyaret edip ihtiyaçları konusunda çözümler bulduklarını aktardı.



İdlib'te bulunan 400 civarındaki düzensiz kamplarda da 700 bine yakın kişi yaşadığının altını çizen Kınık, buralarda da da çok sayıda yetim olduğunu kaydetti.