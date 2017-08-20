Türk Kızılayından Yemen'e yardım

Türk Kızılayı, Yemen'in güneyindeki Şebve ilinde gıda yardımı dağıtımına başladı.

Dağıtım etkinliğinde konuşan Şebve Vali Yardımcısı Ali Kindi, Türk halkı ve hükümetinin, bu sıkıntılı döneminde Yemen'in yanında olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Kindi, "Darbeci milislerin (Husiler ve onların müttefiki olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları) neden olduğu savaş sebebiyle yaşam ve sağlık koşulları kötüleşti ve halk gelir kaynağı sıkıntısı yaşıyor. Bu şartlar altında Şebve başta olmak üzere bütün illerin bu gibi yardımlara ihtiyacı var." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca insani yardım malzemesi taşıyan "Blue Fury" adlı gemi temmuz ayında Yemen'e gönderilmişti.



Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, geminin İskenderun Limanı'ndan uğurlanması törenindeki konuşmasında, geminin içinde su arıtma sistemleri ile AFAD'ın Toprak Mahsulleri Ofisiyle temin ettiği 10 bin ton unun da olduğunu vurgulamıştı.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da gemide ayrıca su arıtma sistemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan 50 tonluk ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğunu belirtmişti.