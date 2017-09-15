Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

Türk Kızılayı, Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentindeki yolsul ailelere gönderdiği gıda yardımlarını dağıtmaya başladı.

Türk Kızılayı, Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentindeki yoksul ailelere gönderdiği gıda yardımlarını dağıtmaya başladı.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, yardımların dağıtım töreninde konuşan El-Mehra Vali Yardımcısı Muhtar bin Uveyyid, Türkiye'nin Yemen'e yaptığı yardımlardan ve Yemenlilerin sıkıntılarını hafifletmek için oynadığı rolden övgüyle söz etti.



Uveyyid, yardımların dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşımının güvence altına alınması için uygun bir mekanizma oluşturduklarını belirtti.



Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı El-Mehra Ofisi Temsilcisi Salim Suveylem de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının halihazırda yaptığı yardımların, 15 bin çuval buğday unu olduğunu söyledi.



Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.