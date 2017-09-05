Türk Kızılayından Senegallilere kurban eti

Türk Kızılayı ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ortaklaşa düzenledikleri programla başkent Dakar'da muhtaç kişilere kurban eti dağıttı.

Senegal Cumhurbaşkanı Danışmanı Arona Coumba Ndoffeme Diouf, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı ve Türk Kızılayı Senegal Heyeti Başkanı Suat Çıtlak programda hazır bulundu.



Diouf, yardımların Türkiye ve Senegal arasındaki iş birliği ve dayanışmayı simgeleyen en güzel örneklerden olduğunu, yardımların Senegallilerin gönlünü fethettiğini söyledi.



Diouf, iki ülke arasında çok önceden başlayan insani ilişkilerin gittikçe güçlendiğini, bu yüzden Senegal'in her zaman Türkiye gibi dost bir ülkenin yanında yer alacağını belirtti.



Büyükelçi Arı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall arasında iyi bir dostluk ilişkisi bulunduğunu ifade ederek, "Bu dostluk gün geçtikçe iki ülkeye birçok avantaj sağlamaya devam ediyor. Türk Kızılayı gibi diğer Türk sivil toplum kuruluşları da ülkenin başka bölgelerinde yaptığı yardımlarla dost ve kardeş Senegal insanına Türkiye'nin dayanışma ruhunu hissettiriyor." diye konuştu.



Dağıtımda görev alan Türk Kızılayı Senegal Heyeti Başkanı Suat Çıtlak da Senegal genelinde yaklaşık 30 bin kişiye kurban eti ulaştırdıklarını dile getirdi.



Afrika ülkelerine birçok defa yardım için gittiğini söyleyen Çıtlak, "Her gittiğimiz yerde insanlar Türkiye'nin karşılıksız yardım yaptığını özellikle vurguluyorlar. Sonradan anladık ki başka ülkeler kaşıkla verip kepçe ile alıyormuş. Türkiye karşılık beklemeden yaptığı yardımlarla Afrika insanının gönlüne girmeyi başarmış." ifadesini kullandı.



Çıtlak, amaçlarının ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek olduğunu dile getiren Çıtlak, yapılan yardımların sadece Kurban Bayramı'na münhasır olmadığını Türk Kızılayı olarak belli aralıklarla dünyandaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını vurguladı.



Türk Kızılayı ülkedeki 4 bölgede 80 ilçe ve köyü kapsayacak şekilde 4 bin 900 paket yardımı 29 bin 400 Senegalliye ulaştırdı.