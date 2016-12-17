Türk Kızılayı'ndan kan bağışı açıklaması

Türk Kızılayı yetkilileri, Kayseri'deki terör saldırısının ardından acil müdahalelere bakan hastanelerin kan bağışı için meşgul edilmemesini isteyerek, kan stokunun yeterli olduğunu bildirdi.

Türk Kızılayı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısı sonrası vatandaşların hastanelere kan bağışı için yoğun şekilde başvurduğunu belirtti.



Kan stokunun yeterli olduğu kaydeden yetkililer, acil müdahalelere bakan hastanelerin kan bağışı için meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.



Yetkililer, Kızılay kan bağışı merkezlerinin açık olduğunu ifade etti.

KAYSERİ VALİLİĞİ: KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR



Kayseri'de, 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından hastanelerdeki kan ihtiyacının giderildiği belirtildi.



Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.



Saldırının ardından çok sayıda vatandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kan merkezine başvurmuştu.

Kaynak: AA