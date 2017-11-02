Türk Kızılayı'ndan İdlib'e yardım

Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 6 araç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 6 araç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.



Türk Kızılayınca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle toplanan giyim, ayakkabı, 18 ton et ve 30 bin ekmekten oluşan yardımların yüklendiği biri tır 6 araç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.



Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket eden araçlar, kontrollerin ardından buradan geçiş yaptı.



Yardımların, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.



