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02 Kasım 2017 17:22 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2017 17:23

Türk Kızılayı'ndan İdlib'e yardım

Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 6 araç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Türk Kızılayı'ndan İdlib'e yardım

Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 6 araç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Türk Kızılayınca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle toplanan giyim, ayakkabı, 18 ton et ve 30 bin ekmekten oluşan yardımların yüklendiği biri tır 6 araç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na hareket eden araçlar, kontrollerin ardından buradan geçiş yaptı.

Yardımların, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.

Etiketler: türk kızılayıyardımidlib


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