Türk Kızılayından Gazze'ye gıda yardımı

Gazze'de ihtiyaç sahibi 15 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 15 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı.



Gazze'deki gıda yardımı dağıtımına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu'nun liderliğindeki bazı konsolosluk yetkilileri katıldı.



Kızılay Genel Başkanı Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Kızılayı ile iş birliği halinde düzenlenen program çerçevesinde ramazan ayı münasebetiyle Gazze'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 15 bin aileye gıda yardımı dağıttıklarını söyledi.



Kınık, "Gıdanın yanı sıra nakdi yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda büyük zarar gören Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde evleri yıkılan ailelere kira desteği sağlıyoruz." dedi.



Türk Kızılayının gelecek yıl açılması planlanan Gazze'nin en büyük insani lojistik deposunu inşa ettiğini aktaran Kınık, bölgeye yönelik yardımlarının süreceğini ifade etti.



İsrail'in yaklaşık 11 yıldır kesintisiz şekilde abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler verilerine göre halkın yüzde 80'i geçimini sosyal yardımlara bağlı olarak sağlıyor.